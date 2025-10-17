Apple sắp sản xuất hàng loạt sản phẩm "bom tấn" tại Việt Nam

Trong một bước đi được xem là bậc thầy về đa dạng hóa chuỗi cung ứng, Apple đang chuyển hướng khỏi Trung Quốc và Ấn Độ để đến Việt Nam. Tại đây, công ty đang chuẩn bị sản xuất một loạt thiết bị gia đình thông minh thông qua sự hợp tác với gã khổng lồ xe điện Trung Quốc.

Thông tin chia sẻ từ nhà báo uy tín Mark Gurman.

Theo báo cáo từ nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang cố gắng mở khóa một thị trường hoàn toàn mới liên quan đến các thiết bị gia đình. Khi gã khổng lồ xứ Cupertino đang nhắm đến việc thành lập một cơ sở sản xuất tại Việt Nam với sự hợp tác của BYD.

Mối quan hệ hợp tác này được cho là liên quan đến một loạt các thiết bị gia đình, bao gồm:

- Một chiếc HomePod có màn hình 7 inch để điều khiển các thiết bị gia dụng thông minh và hoạt động như một trung tâm chỉ huy.

- Camera an ninh trong nhà.

- Một robot AI đặt trên bàn có khả năng di chuyển thông qua một số động cơ và cảm biến.

- HomePod mới sẽ ra mắt vào năm 2026.

- Robot đặt bàn hiện dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Apple sẽ sản xuất robot AI tại Việt Nam.

Như chúng ta đã biết gần đây, Apple đã áp dụng một cách tiếp cận hai hướng vào đầu năm nay để đối phó với cuộc chiến thương mại và thuế quan của tổng thống Trump khi chuyển việc sản xuất chính iPhone từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Khi chính quyền Trump áp đặt thuế nhập khẩu cao hơn đối với cả Ấn Độ, Apple đã giành được một miễn trừ cho các sản phẩm của mình bằng cách cam kết đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ trong vài năm tới để tạo ra một chuỗi cung ứng silicon nội địa hoàn chỉnh.

Tất nhiên, ông Trump gần đây lại làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, chỉ ra các biện pháp hạn chế ngày càng cứng rắn của Bắc Kinh đối với việc xuất khẩu đất hiếm, và đe dọa áp thuế 100% lên trên các loại thuế hiện có, nhằm cố gắng giành được đòn bẩy tối đa trước cuộc gặp dự kiến với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong những tuần tới.

Trong bối cảnh đó, việc Apple chuyển hướng sang Việt Nam là một nỗ lực rõ ràng để tự bảo vệ mình khỏi những cú sốc địa chính trị này, đặc biệt là khi Việt Nam phần lớn đã "giảm thiểu rủi ro" bằng cách ký kết một thỏa thuận thương mại toàn diện với chính quyền Trump.