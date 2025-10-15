Nhu cầu cực mạnh của iPhone 17 đã giúp Apple bắt kịp Samsung

Theo dữ liệu mới nhất của IDC, sự phổ biến của dòng iPhone 17 đã giúp Apple gần như bắt kịp thị phần của Samsung trong quý 3 năm nay.

Dòng iPhone 17.

Công ty mô tả đây là "một thành tựu đáng chú ý", Apple đã bán được nhiều điện thoại cao cấp hơn trong khi kinh tế khó khăn.

CNET đưa tin, IDC ước tính thị phần của Apple trong quý 3 là 18,2%, gần bằng mức 19% của Samsung:

"Lượng đặt hàng trước dòng iPhone 17, ra mắt vào tháng trước đã vượt qua thế hệ iPhone 16 năm ngoái. Apple đã bán được 58,6 triệu chiếc iPhone trong quý 3, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2024. Samsung vẫn thống trị thị trường điện thoại với 61,4 triệu chiếc điện thoại được bán ra, chiếm 19% thị phần trong quý 3 — tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Apple tụt lại phía sau Samsung một chút với 18,2% thị phần."

IDC cho biết, sự đổi mới liên tục về cả phần cứng và phần mềm là một phần lý do cho sự thành công liên tục về doanh số của cả iPhone cao cấp và điện thoại màn hình gập. Ngoài ra, các gói hỗ trợ tài chính như Chương trình Nâng cấp iPhone và đổi máy cũ cũng đóng một vai trò quan trọng.

iPhone 17 Pro.

Giám đốc nghiên cứu cấp cao của IDC, Nabila Popal, cho biết, đây là một thành tựu đáng chú ý, đồng thời cho rằng các lựa chọn tài chính thông minh là lý do khiến mọi người tiếp tục mua những chiếc điện thoại cao cấp này:

"Các nhà sản xuất điện thoại đã làm chủ nghệ thuật đổi mới không chỉ về phần cứng và phần mềm mà còn loại bỏ rào cản mua hàng, thu hút người dùng nâng cấp. Họ đã kết hợp hoàn hảo các thiết bị tiên tiến với các mô hình tài chính sáng tạo và các chương trình đổi máy cũ tích cực, giúp người tiêu dùng dễ dàng đưa ra quyết định nâng cấp".

IDC cho biết, cho đến nay, tác động của thuế quan vẫn chưa quá nặng nề. Giới chuyên gia cũng chưa dự đoán được nhu cầu về dòng iPhone mới sẽ mạnh mẽ đến mức nào nếu không bị áp mức thuế quan cao.