Sau 7 năm, thế hệ Galaxy Ultra đã cải tiến như thế nào?

Khi Samsung ra mắt Galaxy S20 Ultra vào năm 2020, đây được xem là bước ngoặt lớn trong chiến lược smartphone cao cấp của hãng. So với các dòng Galaxy S trước đó, thiết bị sở hữu kích thước lớn hơn đáng kể, màn hình rộng, viên pin dung lượng cao cùng cụm camera cỡ lớn gây nhiều chú ý.

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Ultra cũng là smartphone đầu tiên của Samsung trang bị camera 108 MP trong khi nhiều "đối thủ" vẫn sử dụng cảm biến 12 MP. Máy còn sở hữu màn hình 120 Hz, công nghệ Space Zoom và hỗ trợ 5G, những tính năng thuộc nhóm tiên phong trên thị trường lúc bấy giờ.

Galaxy S20 Ultra tới Galaxy S26 Ultra (từ trái sang).

Đi cùng hàng loạt nâng cấp là mức giá khởi điểm 1.400 USD (khoảng 36,7 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) của Galaxy S10 Plus. Dù màn ra mắt gặp nhiều khó khăn do diễn ra giữa đại dịch Covid-19 và thiết bị từng bị phản ánh về khả năng lấy nét, Galaxy S20 Ultra đã đặt nền móng cho toàn bộ dòng Galaxy Ultra sau này.

Galaxy S21 Ultra

Đến Galaxy S21 Ultra, Samsung bắt đầu định hình ngôn ngữ thiết kế riêng cho dòng Ultra. Máy được bán với giá khởi điểm 1.200 USD (khoảng 31,5 triệu đồng), đồng thời khắc phục phần lớn vấn đề lấy nét trên thế hệ trước.

Điểm nhấn lớn nhất là cụm camera Contour Cut, thiết kế lần đầu tiên hòa liền vào khung viền, tạo nên dấu ấn nhận diện riêng. Samsung cũng chuyển sang sử dụng mặt lưng kính nhám giúp hạn chế bám dấu vân tay tốt hơn so với lớp kính bóng trước đó.

So sánh độ dày và trọng lượng giữa các mẫu Galaxy S Ultra.

Galaxy S22 Ultra đến Galaxy S24 Ultra

Giai đoạn từ Galaxy S22 Ultra đến Galaxy S24 Ultra đánh dấu sự hợp nhất giữa dòng Galaxy S và Galaxy Note sau khi Samsung ngừng phát triển dòng Note.

Galaxy S22 Ultra được tích hợp bút S Pen ngay bên trong thân máy và mang phong cách thiết kế vuông vức đặc trưng của Galaxy Note. Ngôn ngữ này tiếp tục được duy trì trên Galaxy S23 Ultra và Galaxy S24 Ultra, tạo nên hình ảnh quen thuộc của dòng Ultra trong nhiều năm.

Galaxy S23 Ultra vẫn giữ thiết kế tương tự nhưng được tinh chỉnh nhẹ phần cong của màn hình, đồng thời trở thành mẫu Galaxy nặng nhất thời điểm đó với trọng lượng 233 gram.

Đến Galaxy S24 Ultra, Samsung thực hiện một số thay đổi đáng chú ý hơn. Máy sử dụng màn hình phẳng hoàn toàn, thay cho màn hình cong trước đây, đồng thời lần đầu tiên trang bị Gorilla Armor, lớp kính chống phản chiếu giúp cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời và tăng khả năng chống trầy xước.

Samsung cũng chuyển sang sử dụng khung titan, thay thế khung Armor Aluminum trước đó. Dù vậy, trọng lượng tổng thể của thiết bị gần như không thay đổi.

Một thay đổi khác là cụm camera Contour Cut bị loại bỏ để nhường chỗ cho thiết kế các ống kính tách rời, tạo nên phong cách "floating lens" đặc trưng của Samsung trong nhiều năm tiếp theo. Tuy nhiên, thiết kế góc cạnh cũng khiến không ít người dùng phản ánh cảm giác cấn tay khi cầm lâu.

Galaxy S25 Ultra

Đến Galaxy S25 Ultra, Samsung bắt đầu điều chỉnh theo hướng cân bằng hơn giữa hiệu năng và trải nghiệm sử dụng. Máy được bo cong các góc nhiều hơn, giảm trọng lượng xuống còn 218 gram, đồng thời độ dày giảm từ 8,6 mm xuống 8,2 mm.

Samsung cũng thu hẹp đáng kể viền màn hình nhờ thiết kế mới của phần dây dẫn phía dưới tấm nền, giúp tỷ lệ màn hình so với thân máy vượt 92%. Cụm camera tiếp tục được nhấn mạnh bằng các vòng tròn màu đen dày hơn quanh từng ống kính. Tuy nhiên, việc thân máy mỏng hơn khiến các camera lồi lên rõ rệt, làm máy dễ bị rung khi đặt trên mặt bàn.

Galaxy S26 Ultra

Với Galaxy S26 Ultra, Samsung tiếp tục theo đuổi triết lý mỏng nhẹ. Thiết bị lần đầu tiên có độ dày dưới 8 mm dù vẫn tích hợp bút S Pen bên trong. Trọng lượng tiếp tục giảm xuống còn 214 gram.

Galaxy S20 Ultra tới Galaxy S26 Ultra (từ trái sang).

Một thay đổi đáng chú ý là Samsung quay trở lại sử dụng khung nhôm thay vì titan. Nhôm có khả năng tản nhiệt tốt hơn dù khả năng chống móp méo có thể thấp hơn titan. Đây được xem là lựa chọn phù hợp hơn đối với những người thường xuyên chơi game hoặc sử dụng điện thoại với cường độ cao.

Galaxy S26 Ultra cũng sở hữu cụm camera mới dạng "camera plateau" hình viên thuốc, lấy cảm hứng từ dòng Galaxy Fold. Thiết kế này đồng thời xuất hiện trên Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus.

Ngoài ra, Samsung đã bổ sung các lớp dẫn sáng siêu nhỏ trong viền màn hình để hỗ trợ Privacy Display, công nghệ hạn chế người bên cạnh nhìn trộm nội dung hiển thị. Điều này khiến tỷ lệ màn hình so với thân máy giảm nhẹ xuống 90,7% nhưng đổi lại tăng khả năng bảo vệ quyền riêng tư.

Tạm kết

Sau nhiều thế hệ liên tục thay đổi, dòng Galaxy Ultra đã chuyển từ phong cách đồ sộ, tập trung gây ấn tượng bằng thông số kỹ thuật sang thiết kế cân bằng hơn giữa hiệu năng, tính thẩm mỹ và trải nghiệm cầm nắm. Galaxy S26 Ultra là bước tiếp theo trong quá trình tối ưu đó với trọng lượng nhẹ hơn, thân máy mỏng hơn nhưng vẫn giữ những đặc trưng vốn làm nên dòng flagship cao cấp của Samsung.