MXH "bùng nổ" khi Lionel Messi - Argentina thắng nhọc Thụy Sĩ, vào bán kết World Cup 2026

Lionel Messi cùng đội tuyển Argentina tiếp tục mang đến một trận cầu đầy cảm xúc khi đánh bại Thụy Sĩ với tỷ số 2 - 1 sau 120 phút căng thẳng ở tứ kết World Cup 2026. Chiến thắng nhọc giúp nhà đương kim vô địch ghi tên mình vào bán kết, đồng thời khiến mạng xã hội bùng nổ với hàng loạt bài viết và bình luận về màn trình diễn của đại diện Nam Mỹ.

Argentina đã giành vé vào bán kết World Cup 2026.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều người hâm mộ cho rằng đây là một trong những trận đấu khó khăn nhất của Argentina kể từ đầu giải. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra không ít cơ hội, đội bóng áo sọc trắng - xanh vẫn phải rất vất vả mới có thể khuất phục hàng phòng ngự kỷ luật của Thụy Sĩ.

Tài khoản Đức Huy bình luận: "Xem Argentina đá mà tim đập liên tục. Thụy Sĩ phòng ngự quá hay nhưng bản lĩnh của nhà vô địch vẫn lên tiếng đúng lúc".

Trong khi đó, Minh Khang viết: "Messi không còn bứt tốc như trước nhưng mỗi đường chuyền đều có ý tưởng. Chỉ cần anh có bóng là cảm giác Argentina có thể tạo khác biệt bất cứ lúc nào".

Bên cạnh những lời khen dành cho Lionel Messi, nhiều ý kiến cũng dành sự tôn trọng cho Thụy Sĩ. Không ít người nhận xét đại diện châu Âu đã chơi một trận đấu gần như hoàn hảo về mặt chiến thuật, khiến Argentina gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm khoảng trống.

Tài khoản Hoàng Nam chia sẻ: "Thụy Sĩ thua nhưng ngẩng cao đầu. Họ khiến nhà đương kim vô địch phải đá hơn 120 phút mới giành được vé đi tiếp".

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ Argentina tuyên bố đội tuyển của mình là "phong độ nhất thời, đẳng cấp mãi mãi" khi liên tiếp tạo nên những màn rượt đuổi cảm xúc tại vòng knock-out. Sau cuộc ngược dòng nghẹt thở trước Ai Cập ở vòng 1/8, Argentina tiếp tục trải qua thêm một trận đấu đầy thử thách trước khi giành quyền vào bán kết.

Nhiều bình luận cũng bắt đầu hướng về cuộc đại chiến giữa Argentina và Anh. Trên các diễn đàn bóng đá, người hâm mộ đánh giá đây là một trong những cặp bán kết đáng chờ đợi nhất của World Cup 2026 khi cả hai đều sở hữu nhiều ngôi sao và đang thể hiện phong độ rất cao.

Tài khoản Gia Bảo hào hứng viết: "Argentina gặp Anh đúng nghĩa chung kết sớm. Chỉ nghĩ đến Messi đối đầu dàn sao Tam sư đã thấy quá hấp dẫn".

Hai bàn thắng của Argentina trong hiệp phụ đầy cảm xúc.

Chiến thắng được dân mạng gọi là "căng đét".

​​​​​​CR7 lại bị réo tên.

Những khoảnh khắc của Messi đang lan tỏa khắp mạng xã hội.