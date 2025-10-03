Apple và Samsung đã định hình tương lai smartphone thành công như thế nào?

Cuộc cách mạng tiếp theo của điện thoại thông minh đang đến gần, và chúng đã diễn ra nhờ Apple và Samsung với iPhone Air và Galaxy S25 Edge.

Galaxy S25 Edge và iPhone Air.

Cả hai chiếc điện thoại này hiện đã ra mắt và cả hai đều nhận được không ít bình luận trái chiều. Nhiều người tiêu dùng thích một chiếc điện thoại dày hơn với pin lớn hơn nhưng dù muốn hay không, bước tiến tiếp theo trong ngành công nghiệp này chính là điện thoại siêu mỏng. Hãy nhìn vào Motorola X70 Air hoặc Tecno Slim sắp ra mắt.

Điện thoại thông minh sẽ phụ thuộc vào cảm xúc

Nhiều fan công nghệ đã không hài lòng khi Samsung công bố Galaxy S25 Edge: một chiếc điện thoại mỏng hơn với pin nhỏ. Tuy nhiên, Samsung và Apple đã thấu hiểu tất cả.

Trong làn sóng chỉ trích ban đầu, một giám đốc điều hành của Samsung đã lên tiếng bảo vệ Galaxy S25 Edge, khẳng định rằng mọi phàn nàn của bạn sẽ biến mất ngay khi bạn cầm điện thoại trên tay. Thực tế là, điều đó đúng và tuyên bố này thậm chí còn đúng hơn với iPhone Air.

Galaxy S25 Edge.

Các diễn đàn trực tuyến tràn ngập người dùng chia sẻ rằng họ rất hài lòng với chiếc iPhone Air của mình. Thực tế, chiếc iPhone này đem tới một trải nghiệm tuyệt vời khi cầm và sử dụng. Đây chính là tương lai của điện thoại thông minh hiện nay: cảm xúc.

Đối với nhiều người, một khi họ cầm iPhone Air hoặc Galaxy S25 Edge, những lo ngại về thời lượng pin sẽ tan biến, để lại một mong muốn mãnh liệt là phải mua chiếc điện thoại đó.

Và điều quan trọng là thời lượng pin sẽ không còn là vấn đề trong thời gian tới.

Điện thoại mỏng sẽ có pin "trâu" hơn

Nhiều nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc đã áp dụng pin silicon và hiện đang cải tiến chúng với tốc độ chóng mặt. Năm tới, chúng ta sẽ thấy những chiếc điện thoại sở hữu pin dung lượng đáng kinh ngạc lên đến 10.000 mAh và đây mới chỉ là khởi đầu.

Galaxy S25 Ultra.

Cả Galaxy S25 Edge và iPhone Air đều có pin khá nhỏ nhưng Tecno Slim — chỉ dày hơn điện thoại Samsung 0,1 mm lại có pin lớn hơn Galaxy S25 Ultra.

Dung lượng pin chỉ là vấn đề của điện thoại Galaxy và iPhone, và đây sẽ là chuyện của quá khứ khi Samsung và Apple áp dụng pin silicon.

Và điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Cho đến nay, cả Apple và Samsung đều đang làm mỏng các mẫu flagship của mình mỗi năm, cạnh tranh trong các cuộc thi với độ mỏng chỉ hơn kém nhau 0,1 mm hoặc ít hơn.

Chỉ đến bây giờ, khi Apple quyết định tiếp thị iPhone Air như một chiếc điện thoại thông thường, công ty mới bắt đầu làm cho các mẫu iPhone Pro trở nên dày hơn. iPhone 17 Pro thực sự là lựa chọn điện thoại thông minh dành cho giới chuyên nghiệp và iPhone Air là thứ bạn nên có để sử dụng hàng ngày.

Khi Apple và Samsung áp dụng pin silicon, lựa chọn sẽ trở nên dễ dàng, giống như MacBook Air. Và giờ đây, khi hai "đối thủ" đã lao vào sản xuất điện thoại siêu mỏng, cả thế giới đang bắt đầu làm theo. Những thương hiệu chưa có smartphone siêu mỏng cũng sẽ nhanh chóng bị cuốn vào xu hướng này.

Đây là tương lai của điện thoại thông minh và bạn sẽ rất khó tìm thấy những chiếc điện thoại dày như điện thoại thông thường ngày nay trong vài năm tới. Tuy nhiên, smartphone hiện tại vẫn có thể bị thay thế phần lớn bởi kính thông minh trong khoảng một thập kỷ nữa.