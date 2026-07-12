Sau trận Argentina - Thụy Sĩ, fan Lionel Messi hí hửng: "IShowSpeed hết phép"

Chiến thắng 3 - 1 của Argentina trước Thụy Sĩ sau 120 phút nghẹt thở để giành vé vào bán kết World Cup 2026 không chỉ khiến người hâm mộ "La Albiceleste" vỡ òa, mà còn tạo ra một chủ đề vui trên mạng xã hội: "IShowSpeed hết phép". Cụm từ này nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên Facebook, X và nhiều diễn đàn bóng đá sau khi đội bóng của Lionel Messi trở thành ngoại lệ hiếm hoi trước "lời nguyền" gắn với nam streamer nổi tiếng.

"Đây rồi, ngoại lệ của IShowSpeed".

Trước trận tứ kết, IShowSpeed xuất hiện trên khán đài trong màu áo Argentina. Điều này khiến không ít CĐV của đội đương kim vô địch lo lắng, bởi từ đầu World Cup 2026, streamer người Mỹ liên tục bị gắn với "vía nặng". Mỗi lần anh mặc áo hoặc công khai cổ vũ một đội tuyển, đội bóng đó đều phải dừng bước hoặc nhận kết quả bất lợi.

Chuỗi trùng hợp ấy từng khiến mạng xã hội liên tục đùa rằng Speed là "khắc tinh" của mọi đội tuyển. Ngay cả chính nam streamer cũng nhận thức được điều này. Ở vòng tứ kết, anh từng chọn cách mặc áo có hai màu của Na Uy và Anh để tránh bị cho là "ám" một đội duy nhất. Tuy nhiên, đến trận Argentina - Thụy Sĩ, Speed lại khoác áo sọc xanh trắng của Argentina.

Khi Julián Álvarez ghi bàn ở phút 112, rồi Lautaro Martínez ấn định chiến thắng 3 - 1 chung cuộc, hàng loạt fanpage lớn đồng loạt đăng bài với những tiêu đề như "IShowSpeed được giải vía", "Lời nguyền chính thức bị phá", hay "Messi mạnh đến mức vía của Speed cũng không ám nổi".

Nhiều đoạn cắt từ buổi livestream của Speed cũng lan truyền chóng mặt. Ở thời điểm Álvarez nâng tỷ số lên 2 - 1, streamer sinh năm 2005 tỏ rõ vẻ thất thần, nhưng vẫn liên tục nói: "I'm so happy". Sau tiếng còi mãn cuộc, anh giơ hai tay ăn mừng cùng các CĐV Argentina, tạo nên khung cảnh trái ngược hoàn toàn với những lần trước khi đội anh mặc áo bị loại.

Trên mạng xã hội, không ít người hài hước cho rằng "Messi và Scaloni đã phá vỡ lời nguyền", "Argentina mạnh đến mức phản dame luôn vía của Speed", hay "Cuối cùng cũng có đội tuyển miễn nhiễm với phép của ông cháu".

Một số bình luận khác còn đùa rằng từ giờ Speed có thể yên tâm mặc áo Argentina ở bán kết gặp tuyển Anh, bởi "bùa đã hết tác dụng". Thậm chí có người viết: "Speed được Argentina giải vía chứ không phải Argentina bị Speed ám".

IShowSpeed đã "phá dớp".

Argentina đã chứng minh không có "lời nguyền IShowSpeed" nào cả, mọi thứ trước kia chỉ là trùng hợp.

"Lời nguyền chính thức hết hiệu lực".

Messi và đồng đội đã chứng minh sức mạnh.

Argentina "nhả vía".

Argentina sẽ gặp Anh ở bán kết World Cup 2026, hãy chờ xem IShowSpeed sẽ mặc áo đội nào.