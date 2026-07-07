iPhone Ultra sẽ lặp lại lịch sử của iPhone X

Apple được dự đoán ra mắt iPhone Fold vào mùa thu này, cùng với iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, lịch trình bán ra của "siêu phẩm" này có thể hoàn toàn khác.

Theo một bài đăng trên Sunday X của nhà phân tích Ming-Chi Kuo thuộc TF Securities, chuỗi cung ứng cho thấy có thể không đủ hàng tồn kho để iPhone Fold được bán ra ngay sau khi ra mắt.

Ảnh concept iPhone Fold - iPhone Ultra.

Theo ông, iPhone Fold có thể lặp lại những gì đã xảy ra vào năm 2017 với iPhone X. Khi đó, mẫu điện thoại quan trọng này được giới thiệu như thường lệ cùng với các sản phẩm chủ lực khác, iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Tuy nhiên, khách hàng muốn đặt trước iPhone X phải chờ tới cuối tháng 10 và mua chúng tại cửa hàng vào đầu tháng 11.

Theo ông Kuo, chuỗi cung ứng đặt mục tiêu sản xuất khoảng 7 - 8 triệu chiếc iPhone Fold trong nửa cuối năm 2026. Nhưng trong quý 3, chỉ có khoảng nửa triệu đến 1 triệu chiếc được sản xuất.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được sản xuất khoảng 20 triệu chiếc.

Rõ ràng, chuỗi cung ứng đang vạch ra một mô hình ra mắt tương tự cho iPhone Fold như đối với iPhone X.

Lịch sử sản xuất lặp lại

Một trong những lý do gây ra sự chậm trễ với iPhone X là các vấn đề về sản xuất. Điều này cũng quen thuộc với những người theo dõi iPhone Fold.

Ảnh concept iPhone Fold - iPhone Ultra.

Trở lại năm 2017, sản lượng iPhone X cũng chỉ đạt mức thấp tương tự là 1 triệu chiếc trong quý 3. Điều này là do mẫu iPhone này giới thiệu nhiều tính năng mới mà các mẫu iPhone trước đó không có, khiến chuỗi cung ứng tốn thời gian hơn cho thiết kế màn hình tràn viền OLED cũng như bảo mật sinh trắc học Face ID.

iPhone Fold cũng phải đối mặt với những vấn đề công nghệ mới tương tự. Sản phẩm này được tích hợp màn hình gập, xử lý các vấn đề về bản lề.