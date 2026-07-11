Đối thủ iPhone Air chính thức ra mắt: Mỏng 5.99 mm nhưng có pin 5.000 mAh, màn 144Hz

Mới đây, Nubia đã âm thầm ra mắt mẫu điện thoại siêu mỏng mang tên Air Pro. Sản phẩm hiện đã chính thức được mở bán với mức giá 432,89 EUR (khoảng 13 triệu đồng) cho phiên bản RAM 8GB và bộ nhớ trong 512GB. Đặc biệt, Nubia dự kiến sẽ sớm giới thiệu phiên bản 256GB với mức giá dễ tiếp cận hơn, nhằm mở rộng đối tượng người dùng.

Điểm nổi bật nhất của Nubia Air Pro chính là thiết kế siêu mỏng. Với khung viền kim loại dày chỉ 5,99 mm và trọng lượng khoảng 172g, sản phẩm mang đến cảm giác cầm nắm gọn nhẹ. Mặc dù chưa thể vượt qua độ mỏng 5,6 mm của iPhone Air, Nubia vẫn chứng tỏ khả năng tạo ra một mẫu smartphone siêu mỏng mà không phải hy sinh quá nhiều về phần cứng. Đây là một hướng đi thông minh, khi ngày càng nhiều người dùng tìm kiếm một chiếc điện thoại vừa đẹp, nhẹ, vừa đủ mạnh cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Về mặt hiển thị, nubia Air Pro được trang bị màn hình AMOLED 6,77 inch với tần số quét 144Hz, độ sáng tối đa lên tới 4.500 nits và tỷ lệ hiển thị so với thân máy đạt 95,4%, hứa hẹn mang đến trải nghiệm giải trí ấn tượng ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Về khả năng nhiếp ảnh, dù có thân máy siêu mỏng, Nubia vẫn tích hợp cảm biến chính lên tới 108 megapixel, cho phép chụp ảnh chi tiết cao và hỗ trợ tốt trong điều kiện thiếu sáng. Camera selfie 32 megapixel được đặt trong phần đục lỗ tinh tế ở mặt trước, tuy nhiên, thông số chi tiết của camera phụ vẫn chưa được hãng công bố.

Về hiệu năng, Nubia Air Pro sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7100, kết hợp với RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 2.2, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như chơi nhiều tựa game phổ biến. Máy trang bị viên pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W, một con số ấn tượng khi xét đến kích thước chỉ chưa đầy 6mm.