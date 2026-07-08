Từng bị phong sát, "đế chế" livestream nổi tiếng nhất xứ Trung rục rịch trở lại

Mới đây, cư dân mạng xôn xao khi biết tin công ty “Ba con cừu” do hai anh em sinh đôi Đại Dương và Tiểu Dương sáng lập đang bán các khóa học thương mại điện tử và livestream.

Từ "đế chế" livestream đến kế hoạch bán khóa học

Theo nội dung quảng cáo, Đại Dương sẽ là người trực tiếp giảng dạy trong các khoá học này. Nội dung học bao gồm cách thu hút người xem, cách lựa chọn chủ đề cho video và xây dựng kênh dành cho những người chưa có kinh nghiệm nhưng muốn kiếm tiền từ livestream.

Công ty "Ba con cừu" rục rịch trở lại với việc bán khoá học.

Công ty này giới thiệu hai chương trình đào tạo, gồm khóa học kéo dài 3 ngày với học phí 1.980 tệ (khoảng 7,7 triệu đồng) và khóa học 28 ngày có giá 19.980 nhân dân tệ (khoảng 77 triệu đồng), mục tiêu đào tạo cho người mới từ con số 0.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi thông tin lan truyền trên MXH, công ty này đã âm thầm xóa toàn bộ video quảng bá và gỡ liên kết đăng ký khóa học. Đến nay, phía công ty vẫn chưa đưa ra lời giải thích về động thái này.

Doanh thu lao dốc sau án phạt, màn tái xuất gây nhiều tranh cãi

Được biết, hai anh em Đại Dương và Tiểu Dương từng nổi lên từ năm 2018 nhờ các video hài hước về cuộc sống gia đình. Sau khi thành lập công ty “Ba con cừu” vào năm 2021, họ nhanh chóng xây dựng một trong những đế chế livestream lớn nhất Trung Quốc, sở hữu nhiều tài khoản mạng xã hội nổi tiếng và hợp tác với hàng trăm nhà sáng tạo nội dung.

Trước khi xảy ra bê bối, mỗi phiên livestream của hai anh em thường đạt doanh thu vượt 100 triệu tệ (khoảng 387 tỷ đồng).

Anh em Đại Dương - Tiểu Dương cực kỳ nổi tiếng ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, vào tháng 9/2024, công ty “Ba con cừu” bị cơ quan chức năng Trung Quốc xử phạt sau khi quảng bá một loại bánh trung thu được sản xuất tại Hồng Kông (Trung Quốc), nhưng kết quả điều tra cho thấy nó được sản xuất tại tỉnh Quảng Đông và chưa từng được bán tại Hồng Kông.

Vụ việc khiến công ty bị phạt gần 70 triệu nhân dân tệ (khoảng 271 tỷ đồng) vì quảng cáo sai sự thật, đồng thời toàn bộ các tài khoản trực thuộc công ty bị đình chỉ hoạt động livestream.

Trong hơn một năm qua, phần lớn các streamer thuộc công ty đã quay trở lại làm việc, riêng hai anh em nhà sáng lập gần như vắng bóng trước công chúng.

Scandal cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của công ty. Theo truyền thông Trung Quốc, trong một buổi livestream diễn ra hồi tháng 1/2026 do các nhà sáng tạo ít tên tuổi dẫn dắt, công ty chỉ ghi nhận doanh thu khoảng 250.000 tệ (khoảng 967 triệu đồng), thấp hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh cao.

Khóa học do chính Đại Dương trực tiếp giảng dạy nhanh chóng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trên MXH. Một người dùng bình luận: "Khóa học chưa đến 2.000 tệ (khoảng 7,7 triệu đồng) không hề đắt. Trước khi xảy ra scandal, mức giá đó có lẽ còn cao gấp hàng trăm lần".

Trong khi đó, một ý kiến khác hài hước cho rằng: "Họ đã rời xa ánh đèn sân khấu quá lâu. Có lẽ giờ họ nhớ... ví tiền của người hâm mộ".