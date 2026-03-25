iPhone Air thành công gấp đôi iPhone 16 Plus

Theo một báo cáo mới từ Ookla, iPhone Air thành công gấp đôi so với mẫu iPhone Plus mà nó thay thế, cụ thể là iPhone 16 Plus. iPhone Air chiếm 6,8% doanh số của thế hệ iPhone 17 trong khi iPhone 16 Plus chỉ chiếm 2,9%.

iPhone Air và iPhone 16 Plus.

iPhone 17 cũng thành công hơn iPhone 16 với 7% thị phần, cao hơn so với mức 5,9% của iPhone 16. Do đó, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đang giảm thị phần trong tổng doanh số của dòng iPhone 17 so với iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max. Mẫu iPhone Pro chứng kiến ​​sự giảm mạnh nhất, có thể một số người đã chọn iPhone Air thay vì iPhone Pro.

Nếu số liệu này phản ánh chính xác, chiến lược tập trung vào thiết kế mỏng nhẹ của Apple đã phần nào mang lại hiệu quả. Ít nhất, iPhone Air có điểm bán hàng độc đáo rõ ràng hơn nhiều so với iPhone 16 Plus, vốn chỉ là một chiếc iPhone 16 lớn hơn.

Thị phần của thế hệ iPhone 16 và iPhone 17.

Điều thú vị là, Ookla cho biết, iPhone Air vượt trội hơn Samsung Galaxy S25 Edge với tỷ lệ 3-1 tại Mỹ trong khi thị phần của Galaxy S25 Edge tại Anh và Đức rất thấp, chỉ dưới 1%.

Ngoài ra, báo cáo này nhận định modem C1X do Apple phát triển trên iPhone Air đã đạt đến mức độ hoàn thiện đáng kể. Trước đây, modem của Apple bị đánh giá còn khoảng cách về hiệu năng so với modem của Qualcomm nhưng hiện tại sự chênh lệch này đã thu hẹp trong điều kiện sử dụng thực tế.

Cụ thể, khi so sánh với modem Snapdragon X80 của Qualcomm, C1X cho tốc độ tải xuống gần tương đương trên phạm vi toàn cầu. Điều này khác với modem C1 trên iPhone 16e - chỉ đạt tốc độ tải thấp hơn đáng kể.