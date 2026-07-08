JBL công bố loa karaoke di động PartyBox có nút tách giọng hát AI

JBL vừa chính thức giới thiệu bộ đôi loa PartyBox thế hệ mới là PartyBox On-The-Go 2 Plus và PartyBox Encore 2 Plus. Hai sản phẩm này mang đến sự kết hợp giữa công nghệ AI hỗ trợ tách lời theo thời gian thực cùng âm thanh JBL Pro Sound.

Hệ thống Dynamic Lightshow đồng bộ theo nhịp điệu âm nhạc.

Lần đầu tiên trên dòng PartyBox, JBL mang đến công nghệ EasySing với tính năng tách lời bài hát bằng AI (AI Vocal Removal) theo thời gian thực, cho phép người dùng loại bỏ hoặc giảm giọng hát chính trong bất kỳ bài hát nào chỉ bằng một nút bấm.

Người dùng có thể tùy chỉnh mức độ giảm giọng hát gốc ở các mức 25%, 50% hoặc 100% bằng nút bấm trên micro hoặc theo bất kỳ mức độ % nào trong ứng dụng JBL One, đồng thời vẫn giữ lại tuỳ chọn mức độ bè giọng hát gốc để hỗ trợ quá trình hát.

Nút tách giọng hát AI.

Công nghệ High-Pitch Enhancement giúp hỗ trợ các nốt cao tốt hơn, trong khi hiệu ứng Natural Reverb mang đến cảm giác giọng hát với độ vang tự nhiên và chuyên nghiệp hơn. Cả PartyBox On-The-Go 2 Plus và PartyBox Encore 2 Plus đều được trang bị hai micro không dây kỹ thuật số đi kèm cùng công nghệ chống hú.

PartyBox On-The-Go 2 Plus và PartyBox Encore 2 Plus được trang bị hệ thống loa gồm một woofer 5.25 inch cùng hai tweeter dome 20mm. Riêng PartyBox Encore 2 Plus được tích hợp công nghệ AI Sound Boost, cho phép phân tích tín hiệu âm thanh theo thời gian thực nhằm tối ưu công suất đầu ra và giảm biến dạng tiếng khi phát ở mức âm lượng cao.

Về thiết kế, PartyBox On-The-Go 2 Plus sở hữu tay cầm tích hợp cùng dây đeo vai giúp người dùng mang theo trong các buổi dã ngoại hoặc tiệc ngoài trời. Trong khi đó, JBL PartyBox Encore 2 Plus nổi bật với thiết kế nhỏ gọn cùng tay cầm công thái học, phù hợp cho những không gian giải trí trong nhà hoặc các buổi tụ họp quy mô nhỏ.

Cả hai sản phẩm đều đạt chuẩn chống nước IPX4, hỗ trợ công nghệ Auracast cho phép kết nối nhiều loa JBL tương thích để mở rộng không gian âm thanh. Người dùng cũng có thể ghép đôi hai loa cùng loại để tạo hiệu ứng stereo sống động hơn, đồng bộ điều khiển âm thanh, hiệu ứng ánh sáng và các tính năng karaoke thông qua ứng dụng JBL One trên điện thoại.

Theo công bố của nhà sản xuất, PartyBox On-The-Go 2 Plus và PartyBox Encore 2 Plus đều sở hữu thời lượng pin lên đến 15 giờ sử dụng liên tục. Công nghệ sạc nhanh cho phép sạc 10 phút có thể bổ sung thêm khoảng 80 phút phát nhạc.

JBL PartyBox On-The-Go 2 Plus có giá tham khảo dưới 13 triệu đồng, còn PartyBox Encore 2 Plus khoảng 12 triệu đồng.