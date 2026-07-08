Argentina ngược dòng kinh điển, dân mạng phát cuồng: "Tuyệt đối điện ảnh", "hơn cả phim"

Đội tuyển Argentina đã tạo nên một trong những trận đấu kịch tính nhất World Cup 2026 khi ngược dòng đánh bại Ai Cập với tỷ số 3 - 2 ở vòng 1/8. Bị dẫn trước hai bàn, lại trải qua cú sốc khi Lionel Messi đá hỏng phạt đền trong hiệp một, nhưng nhà đương kim vô địch vẫn vùng lên mạnh mẽ để ghi liền ba bàn thắng trong hơn 10 phút cuối trận, qua đó giành vé vào tứ kết trong sự vỡ òa của hàng triệu người hâm mộ.

"Tuyệt đối điện ảnh" màn lội ngược dòng ngoạn mục của Argentina.

Diễn biến nghẹt thở khiến trận đấu ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên Facebook. Chẳng hạn, Facebooker Gia Hân cảm thán: "Tuyệt đối điện ảnh. Kịch bản này mà đưa lên phim chắc nhiều người còn bảo vô lý". Hay như tài khoản Minh Tân chia sẻ: "Hơn coi phim nữa, tim muốn rớt ra ngoài luôn".

Nhiều người còn cho rằng những gì diễn ra trên sân vận động ở Atlanta hấp dẫn hơn cả một tác phẩm Hollywood. "Hollywood là kinh đô điện ảnh của thế giới thì hôm nay Atlanta có luôn một bom tấn. Trận đấu này xứng đáng đi vào lịch sử World Cup", Facebooker Khánh Duy bình luận.

Tài khoản Thảo Nguyên cũng viết dòng trạng thái thể hiện sự ngỡ ngàng: "3 - 2 cho Argentina, tôi đang xem bóng đá hay đang xem phim vậy?".

Nhìn diễn biến trận đấu, không ít dân mạng thừa nhận họ đã nghĩ tới việc Argentina sẽ bị loại sau khi đội bóng Nam Mỹ bị dẫn 0 - 2 và Messi đá hỏng phạt đền. Tuy nhiên, màn trở lại mạnh mẽ trong hiệp hai khiến cảm xúc của người xem liên tục thay đổi.

Facebooker Đức Huy chia sẻ: "Địa chấn! Tôi đã chuẩn bị tắt TV rồi mà cuối cùng phải đứng bật dậy ăn mừng". Trong khi đó, tài khoản Hải Yến viết: "90 phút mà đủ mọi cung bậc cảm xúc. Không thể tin Argentina lại lội ngược dòng theo cách như vậy".

Không ít bình luận cũng dành lời khen cho bản lĩnh của Messi. Dù bỏ lỡ quả phạt đền ở hiệp một, siêu sao mang áo số 10 vẫn kiến tạo cho đồng đội ghi bàn rút ngắn tỷ số, rồi sau đó chính anh sam bằng tỷ số, mở ra màn ngược dòng thành công ở phút bù giờ 90 + 2.

Như Facebooker Quốc Bảo bình luận: "Anh tôi không thích ghi bàn từ chấm phạt đền nhưng rất thích ghi bàn lúc đội cần nhất". Còn tài khoản Bảo Trâm chia sẻ: "Hay quá Messi ơi! Đúng là đội trưởng, không gục ngã sau cú đá hỏng mà vẫn kéo cả đội trở lại".

Nhiều người cho rằng chính việc vượt qua cú sốc từ quả phạt đền không thành công càng khiến màn trình diễn của Messi trở nên đáng nhớ hơn. Theo họ, thủ quân Argentina một lần nữa cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch khi biết đứng dậy sau sai lầm để tiếp tục tạo ra khác biệt.

Một số bài chia sẻ của cộng đồng mạng:

"Hay quá Messi ơi".

"Bộ phim điện ảnh rất kinh điển 3 - 2 cho Argentina".

"Hơn coi phim nữa".

"Tuyệt đối điện ảnh".

"Thế trận đảo ngược".

"Địa chấn".

"Anh tôi không thích pen, nhưng thích săn bàn".

"Quá hay".

"Tôi đang xem cái gì thế này".