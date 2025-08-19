iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không được công bố vào năm sau?

Vài ngày trước, một báo cáo cho hay, Apple đang thay đổi lịch trình phát hành iPhone. Giờ đây, thông tin chi tiết đã xuất hiện, hé lộ iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ không được ra mắt vào năm sau.

Ban đầu, iPhone 18 được dự kiến công bố cùng với dòng Samsung Galaxy S26 vào đầu năm 2026, chỉ vài tháng sau khi iPhone 17 ra mắt.

iPhone 16.

Tuy nhiên, theo một báo cáo mới, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được trình làng vào đầu năm 2027. Trong khi đó, các mẫu iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ ra mắt đúng như dự kiến: tháng 9/2026. iPhone màn hình gập cũng sẽ ra mắt cùng với iPhone 18 và được quảng cáo như một bước tiến tiếp theo từ các mẫu iPhone Pro Max.

Theo báo cáo, Apple tin rằng chiến lược mới này sẽ giúp hãng cải thiện doanh số iPhone. Chiến lược mới của "Nhà Táo" đồng nghĩa với việc mọi người sẽ có cơ hội sở hữu chiếc iPhone tốt nhất trước khi mẫu iPhone tiêu chuẩn ra mắt.

Ảnh concept iPhone 17 Pro.

Trong khi đó, dòng iPhone giá rẻ sẽ không thay đổi. iPhone 17e sẽ ra mắt cùng thời điểm với mẫu iPhone 16e tiền nhiệm.

Hiện tại, Samsung - "đối thủ" trong phân khúc điện thoại thông minh lớn nhất của Apple tại Mỹ vẫn chưa có kế hoạch thay đổi lịch phát hành. Dòng Galaxy S26 sẽ ra mắt vào đầu năm sau, tiếp theo là Galaxy Z Flip 8 và Galaxy Z Fold 8 vài tháng sau đó.