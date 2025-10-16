Hoa hậu Đỗ Thị Hà dạm ngõ, "Tập đoàn Sơn Hải" lên top 1 Google Trending

Sáng 16/10, chủ đề “tập đoàn sơn hải” bất ngờ vươn lên top 1 Google Trending Việt Nam với hơn 10.000 lượt tìm kiếm, tăng hơn 700% chỉ trong vòng 24 giờ.

"Tập đoàn Sơn Hải" lên top 1 Google Trending.

Đà tăng mạnh mẽ này xuất hiện sau khi mạng xã hội lan truyền hình ảnh hoa hậu Đỗ Thị Hà dạm ngõ cùng Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - ông Nguyễn Viết Vương (con trai của ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn).

Câu chuyện lập tức thu hút cộng đồng mạng, khi kết hợp yếu tố “người đẹp - doanh nhân” vốn luôn là chủ đề được chú ý trong showbiz Việt. Đó là chưa kể dàn bê tráp trong lễ dạm ngõ Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương toàn là những nàng hậu, người đẹp Vbiz, như hoa hậu quốc tế Thanh Thuỷ, á hậu Ngọc Thảo, hoa hậu Lương Thuỳ Linh, á hậu Minh Thư, hoa hậu Kiều Duy,...

Theo thông tin trên Google Trends lúc 9h30 sáng 16/10, các cụm tìm kiếm liên quan tăng đột biến như “Nguyễn Viết Hải”, “Nguyễn Viết Vương Sơn Hải” và “Đỗ Thị Hà”, cho thấy mối quan tâm của công chúng không chỉ dừng lại ở doanh nghiệp mà còn lan sang câu chuyện đời tư của người đứng đầu.

Dữ liệu cho thấy Quảng Bình - nơi đặt trụ sở Tập đoàn Sơn Hải là địa phương có lượng tìm kiếm cao nhất, tiếp theo là Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Trị và TP.HCM. Từ khóa “Son Hai Group” và “Chief Executive Officer” cũng nằm trong nhóm xu hướng liên quan, phản ánh mối quan tâm đến hồ sơ lãnh đạo của doanh nghiệp này.

Một số thông tin liên quan xu hướng truy vấn "Tập đoàn Sơn Hải".

Tập đoàn Sơn Hải vốn được biết đến là doanh nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, có nhiều dự án trải dài từ Quảng Bình đến Tây Nguyên và miền Nam. Trong thời gian qua, công ty này cũng gây chú ý nhờ năng lực thi công nhanh, chất lượng được đánh giá cao trong các dự án trọng điểm quốc gia.

Sự kiện “hoa hậu dạm ngõ” dường như đã giúp cái tên Sơn Hải được phủ sóng mạnh mẽ ngoài phạm vi ngành xây dựng. Từ khóa về doanh nghiệp này xuất hiện dày đặc trên Google, Facebook và các diễn đàn trong suốt đêm 15 tới ngày 16/10, minh chứng cho sức lan tỏa của yếu tố đời tư trong việc định hình hình ảnh thương hiệu.

Hiện, Google Trends vẫn ghi nhận “tập đoàn sơn hải” trong trạng thái Active - tức xu hướng vẫn đang diễn ra. Dự đoán, từ khóa này sẽ tiếp tục duy trì vị trí cao trong bảng xếp hạng tìm kiếm ít nhất trong vài ngày tới, khi thông tin và hình ảnh về lễ dạm ngõ giữa hoa hậu Đỗ Thị Hà và Tổng Giám đốc Sơn Hải vẫn được chia sẻ nhiều hơn trên mạng xã hội.