Apple mang đến nâng cấp lớn chưa từng có cho iPhone 17 Pro Max

Nhiều báo cáo trước đây cho rằng camera tele 12 MP với khả năng zoom quang 5x của iPhone 16 Pro Max sẽ được thay thế bằng camera tele 48 MP với chức năng zoom nâng cao. Giờ đây, chuyên gia rò rỉ Instant Digital trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã củng cố thêm thông tin này khi cho biết iPhone 17 Pro Max sẽ có camera tele vượt trội hơn so với các điện thoại khác.

Những nâng cấp trên camera khiến iPhone 17 Pro Max trở nên xứng đáng so với việc tăng giá.

Theo thông tin rò rỉ, camera tele của iPhone 17 Pro Max sẽ được trang bị các thành phần chuyển động, cho phép người dùng chuyển đổi giữa zoom quang 5x và 8x. Điều này có thể lý giải cho việc cụm camera của iPhone 17 Pro Max sẽ lớn hơn vì ống kính tele di động cần nhiều không gian hơn so với thiết kế hiện tại.

Điều này là một bản nâng cấp lớn so với iPhone 16 Pro và hầu hết các điện thoại cao cấp khác, vốn vẫn sử dụng camera tele với tiêu cự cố định. Camera tele của iPhone 17 Pro Max, cùng với cụm camera chính, sẽ sử dụng ống kính lai giữa kính và nhựa, với kích thước cảm biến tăng từ 1/3,1 inch trên iPhone 16 Pro lên 1/2,6 inch.

iPhone 16 Pro Max hiện tại chỉ ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng camera của DxOMark.

Trước đó, Samsung đã từ bỏ camera tele 10x trên Galaxy S25 Ultra để thay bằng camera 5x, điều này khiến nhiều người dùng phàn nàn về khả năng chụp xa. Với camera tele được nâng cấp, iPhone 17 Pro Max có thể lấp đầy khoảng trống này. Tuy nhiên, liệu điều này có đủ sức thuyết phục những người dùng trung thành của Samsung chuyển sang sản phẩm của Apple hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Với việc iPhone thế hệ tiếp theo có giá cao hơn, việc nâng cấp hệ thống camera, thiết kế được làm mới cũng như chip nhanh hơn hứa hẹn giúp Apple biện minh cho việc tăng giá này.