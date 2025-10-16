Startup từ chối 5 tỷ đồng từ Shark Bình: "Chúng tôi chưa bao giờ hối tiếc"

Tập 12 của Shark Tank Việt Nam mùa 4 phát sóng năm 2021, nhà sáng lập Trần Viết Quân đã mang đến ứng dụng quản lý nhân sự có tên Tanca (sản phẩm từng đoạt giải Nhân tài Đất Việt 2019). Startup này kêu gọi đầu tư 150.000 USD cho 3% cổ phần, tương đương định giá khoảng 5 triệu USD. Shark Bình vốn là người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực công nghệ, nhanh chóng nhận ra điểm yếu cốt lõi của startup công nghệ là khâu bán hàng. Ông đề nghị đầu tư 5 tỷ đồng cho 20% cổ phần và cho rằng con số này sẽ là động lực để các shark cùng tham gia hỗ trợ startup phát triển nhanh hơn. Tuy nhiên, nhà sáng lập Tanca lại không đồng ý với tỷ lệ đó. Trần Viết Quân cho rằng, việc nhượng tới 20% cổ phần sẽ làm giảm khả năng phát triển lâu dài của công ty. Anh đề nghị mức 150.000 USD cho 5% cổ phần nhằm giữ vững quyền kiểm soát và linh hoạt trong việc gọi vốn sau này. Do bất đồng trong định giá và tỷ lệ sở hữu, hai bên không đạt được thỏa thuận, và Tanca rời chương trình mà không có khoản đầu tư nào.

Bốn năm sau khi xuất hiện trên sóng Shark Tank, Tanca từ một ứng dụng chấm công tưởng như đơn giản, đã phát triển thành một trong những nền tảng quản lý nhân sự nổi bật tại Việt Nam.

Mới đây, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với nhà sáng lập Trần Viết Quân, nhắc lại về thương vụ gọi vốn trên Shark Tank và nhiều thông tin bên lề khác.

Anh Trần Viết Quân - nhà sáng lập Tanca.

Bốn năm trước, từ chối 5 tỷ đồng đầu tư từ Shark Bình, anh có hối tiếc không?

Chúng tôi chưa bao giờ hối tiếc về quyết định đó! Trong 40 phút trên sóng Shark Tank, rất khó để truyền tải đầy đủ một mô hình kinh doanh SaaS (Software-as-a-Service, tức phần mềm dưới dạng dịch vụ) phức tạp và mới mẻ như Tanca, đặc biệt khi định giá các công ty SaaS còn khá mới tại Việt Nam vào thời điểm đó.

Chúng tôi và Shark Bình đã không tìm được tiếng nói chung về tầm nhìn và giá trị công ty. Hơn nữa, ngay cả khi đồng ý trên truyền hình, việc giải ngân thực tế còn phụ thuộc vào nhiều quy trình đàm phán và đánh giá sau đó, nên kết quả chưa chắc đã như kỳ vọng. Chúng tôi tin quyết định giữ vững chiến lược và tầm nhìn dài hạn là đúng đắn.

Thực tế cho tới thời điểm này, Tanca đã lớn mạnh với 80 nhân sự, sở hữu hơn 4.000 khách hàng và gần 500.000 người dùng. Chúng tôi đã "tiến hóa" thành một hệ thống quản lý nhân sự toàn diện với hơn 12 nhóm tính năng, từ chấm công, xếp ca đến quản lý hiệu suất và phát triển nhân viên. Nổi bật hơn cả là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng học hỏi hành vi, hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm.

Hồi đó, có ý kiến cho rằng Tanca lên Shark Tank chỉ để PR, không thực sự muốn nhận đầu tư. Anh nghĩ sao về điều này?

Mọi startup tham gia chương trình truyền hình với hàng triệu lượt xem như Shark Tank đều mong muốn tận dụng cơ hội để quảng bá thương hiệu - đó là điều tất nhiên. Với Tanca, chúng tôi không chỉ muốn PR mà còn mang đến thông điệp rằng, các công ty SaaS Việt Nam xứng đáng được định giá công bằng, ngang tầm các doanh nghiệp cùng lĩnh vực ở Đông Nam Á.

Tầm nhìn của chúng tôi từ đầu đã là "Go Global", đưa sản phẩm công nghệ Việt vươn ra thế giới. Và Shark Tank là một sân khấu để khẳng định khát vọng đó. Đến nay, Tanca vẫn chưa có lần nào gọi vốn thành công.

Bên trong văn phòng của Tanca hiện tại.

Tanca chưa từng gọi vốn thành công. Vậy, nguồn vốn ban đầu của đội ngũ đến từ đâu, và việc xoay xở trong những năm qua có khó khăn gì không?

Không gọi được vốn không có nghĩa là chúng tôi ngừng phát triển. Nguồn vốn ban đầu của Tanca đến từ nội lực đội ngũ, từ doanh thu và sự tối ưu hóa dòng tiền. Thay vì phụ thuộc vào vốn đầu tư, chúng tôi tập trung xây dựng sản phẩm chất lượng, nhắm vào các phân khúc mà đối thủ chưa mạnh, và kiên định với mục tiêu tạo ra một phần mềm SaaS đạt chuẩn toàn cầu

Tất nhiên, hành trình này không hề dễ dàng. Việc tối ưu hóa từng đồng doanh thu, cân đối chi phí và duy trì tăng trưởng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi sự kiên nhẫn và sáng tạo không ngừng. Nhưng chính những thách thức đó đã giúp Tanca trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn trong hành trình vươn ra biển lớn.

Trong tương lai, liệu anh và đội ngũ phát triển có kế hoạch gọi vốn để hiện thực hóa tham vọng "Go Global"?

Chắc chắn rồi! Gọi vốn là một bước đi chiến lược khi chúng tôi tìm thấy cơ hội tăng trưởng rõ ràng, với phân khúc thị trường tiềm năng, doanh thu trung bình trên khách hàng cao, tỷ lệ gắn bó tốt và vòng bán hàng tối ưu.

Nhật Bản, với thị trường công nghệ phát triển và nhu cầu cao về các giải pháp SaaS, là điểm đến mà chúng tôi đánh giá rất cao. Việc gọi vốn hoặc hợp tác với các đối tác chiến lược để mở rộng tại thị trường này đang nằm trong kế hoạch của Tanca, và chúng tôi sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi thời điểm phù hợp.

Qua câu chuyện của mình, anh có gì muốn nhắn nhủ tới các startup công nghệ trong giai đoạn đầu hoạt động, gọi vốn cho tới định hình phát triển tương lai?

Hiện tại thị trường đã bước sang giai đoạn khác so với 4 - 5 năm trước, các quỹ đầu tư đang dồn cho AI và sang thị trường Mỹ. Do vậy, các startup gọi vốn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Ở giai đoạn này, chúng ta nên tập trung các mô hình công nghệ có thể kinh doanh toàn cầu, càng ít người vận hành càng tốt, sử dụng tự động hóa + AI và sử dụng các nguồn vốn từ người thân, bạn bè hay Angel Investor (nhà đầu tư thiên thần).

Việc gọi vốn từ các quỹ sẽ khó khăn, đặc biệt với các mô hình chưa tạo ra doanh thu hay điểm hòa vốn. Lời khuyên của tôi là cần phải làm thật nhanh với số người thật ít và số vốn thật nhỏ, nhanh chóng đạt Product Market Fit (trạng thái mà một sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của một thị trường nhất định, khiến khách hàng mua, sử dụng và giới thiệu nó cho người khác) để mở rộng ở vòng sau.