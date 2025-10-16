Microsoft giới thiệu giải pháp "vá nóng" cho Windows, không cần khởi động lại máy

Vào ngày thứ Ba thứ hai hàng tháng, hay còn gọi là "Patch Tuesday", là thời điểm Microsoft tung ra các bản vá lỗi và cập nhật bảo mật quan trọng. Tuy nhiên, các bản cập nhật tích lũy này thường có dung lượng lớn, tốn thời gian cài đặt và yêu cầu khởi động lại thiết bị, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu suất làm việc liên tục của các tổ chức.

Microsoft khuyến khích các bản cập nhật nhỏ.

Để giải quyết bài toán này, công nghệ "hotpatch" đã ra đời. Đây là các bản phát hành siêu nhỏ, chỉ tập trung vào việc vá các lỗ hổng bảo mật khẩn cấp. Thay vì gộp tất cả các thay đổi từ trước đến nay như bản cập nhật tích lũy, hotpatch chỉ cung cấp những "thay đổi mã trong bộ nhớ", cho phép hệ thống tự vá lỗi mà không cần một lần khởi động lại nào. Microsoft cho biết, trong một số trường hợp, một bản hotpatch có thể nhỏ hơn tới 10 lần so với bản cập nhật thông thường.

Các bản hotpatch không yêu cầu người dùng khởi động lại.

Lợi ích của phương pháp này là rất rõ ràng là tiết kiệm băng thông mạng, thời gian cài đặt được rút ngắn đáng kể và việc đảm bảo tuân thủ bảo mật trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng hotpatch không thay thế hoàn toàn các bản cập nhật lớn. Lộ trình cập nhật của Microsoft sẽ hoạt động theo một chu kỳ mới:

- Bản cập nhật nền tảng (Baseline Update): Được phát hành 4 lần một năm vào tháng 1, 4, 7 và 10. Đây là các bản cập nhật lớn, tương tự như bản cập nhật tích lũy hiện tại và có yêu cầu khởi động lại máy.

- Bản cập nhật Hotpatch: Được phát hành vào 2 tháng xen kẽ giữa các bản cập nhật nền tảng. Các bản vá này sẽ nhỏ gọn và không yêu cầu khởi động lại.

Theo lịch trình, bản cập nhật nền tảng tiếp theo sẽ được tung ra vào ngày 14/10/2025, và người dùng sẽ cần khởi động lại thiết bị của mình. Nhưng tin vui là hai bản cập nhật hàng tháng sau đó sẽ là các bản hotpatch, giúp người dùng và doanh nghiệp có thể yên tâm làm việc mà không lo bị gián đoạn.

Đây được xem là một bước tiến quan trọng của Microsoft trong việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu quả quản trị hệ thống cho các doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.