Sau 3 năm, chủ nhân iPhone 14 Pro Max có nên "lên đời" iPhone 17 Pro Max không?

Phone 14 Pro Max đã chứng tỏ là một chiếc điện thoại tuyệt vời khi ra mắt vào năm 2022. Tuy nhiên, chiếc iPhone này đang bắt đầu lỗi thời khi so sánh với nhiều flagship. Và với việc dòng iPhone mới sắp ra mắt, iPhone 17 Pro Max là một nâng cấp tiềm năng cho những ai đang dùng iPhone 14 Pro Max.

Ảnh concept iPhone 17 Pro Max (trái) và iPhone 14 Pro Max (phải).

iPhone đã phát triển như thế nào trong 3 năm qua? Những dự đoán về iPhone 17 Pro Max và so sánh cùng iPhone 14 Pro Max của Tom's Guide sẽ cho độc giả cái nhìn khách quan và cụ thể nhất.

Thiết kế và màn hình

Nhìn chung, iPhone không thay đổi nhiều về mặt thiết kế trong những năm gần đây. Nhưng điều đó sẽ thay đổi với dòng iPhone 17 Pro.

Theo một số thông tin rò rỉ, iPhone 17 Pro Max sẽ có một thanh camera mở rộng, chiếm toàn bộ phần trên cùng của mặt sau điện thoại, khác hoàn toàn với camera trên iPhone 14 Pro Max. Đây là một thiết kế thú vị.

iPhone 14 Pro Max.

Kích thước màn hình của các mẫu iPhone Pro đã tăng lên với dòng iPhone 16 và iPhone 17 Pro Max sẽ vẫn giữ nguyên kích thước 6,9 inch như thế hệ tiền nhiệm. Màn hình này lớn hơn khá nhiều so với màn hình 6,7 inch của iPhone 14 Pro Max. Hơn nữa, khu vực Dynamic Island sẽ nhỏ hơn trên chiếc iPhone mới này.

Màn hình lớn hơn đồng nghĩa với việc điện thoại cũng lớn hơn một chút. Năm ngoái, iPhone 16 Pro Max có kích thước 6,42 x 3,06 x 0,32 inch - lớn hơn so với kích cỡ 6,33 x 3,05 x 0,31 inch của iPhone 14 Pro Max.

So sánh camera

iPhone 14 Pro Max sở hữu 3 camera sau: camera chính 48MP, ống kính góc siêu rộng 12MP và ống kính zoom. Camera sau có khả năng zoom 3x.

Vào thời điểm trình làng, đây là một thiết lập ấn tượng nhưng mọi thứ đã thay đổi sau 3 năm. Khả năng zoom quang học có sẵn trên iPhone Pro hiện là 5x, các mẫu iPhone Pro được bổ sung cảm biến góc siêu rộng 48MP.

Ảnh concept iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro Max dự kiến có nhiều thay đổi hơn, dự kiến được trang bị 3 ống kính 48MP.

Nói cách khác, người dùng sẽ có camera chính 48MP, camera tele 48MP và camera góc siêu rộng 48MP trên iPhone 17 Pro Max. Ống kính tele được nâng cấp có thể giảm khả năng zoom quang xuống còn 3,5x nhưng vẫn là một nâng cấp nhỏ so với khả năng zoom của iPhone 14 Pro Max. Và những bức ảnh cận cảnh đó sẽ được chụp ở độ phân giải cao hơn.

Thêm nữa, tất cả các mẫu iPhone 17 dự kiến được trang bị camera selfie 24MP, gấp đôi độ phân giải của camera TrueDepth 12MP trên iPhone 14 Pro Max.

Theo nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang muốn thu hút các nhà quay phim và nhà sáng tạo nội dung bằng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Một trong những tính năng được đồn đoán là hỗ trợ quay video kép, cho phép người dùng sử dụng cả camera trước và sau cùng lúc.

Hiệu năng

Vào thời điểm ra mắt, iPhone 14 Pro Max được xếp hạng là một trong những điện thoại có hiệu năng hàng đầu, chip A16 là chip đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 4nm. Tuy nhiên, các chip mới vượt trội hơn nhiều so với A16. Chip A19 Pro sẽ được sản xuất trên tiến trình 3nm, mang lại những cải tiến về cả hiệu năng tổng thể lẫn hiệu suất sử dụng điện năng.

Một cải tiến tiềm năng khác cho hiệu năng của iPhone 17 Pro Max có thể đến từ công nghệ buồng hơi, lần đầu tiên được tích hợp trên iPhone. Tính năng này giúp tản nhiệt để hiệu năng luôn ổn định, ngay cả khi có nhiều tác vụ xử lý.

Hơn nữa, Apple dự kiến sẽ tăng cường RAM trên iPhone, dòng iPhone 17 dự kiến có RAM lên tới 12GB. Con số này cao hơn so với RAM 6GB trên iPhone 14 Pro Max.

So sánh về phần mềm

iPhone 14 Pro Max là một trong những thiết bị hỗ trợ iOS 26. Đây cũng là phần mềm sẽ chạy trên các mẫu iPhone 17.

Tuy nhiên, iPhone 17 Pro Max có thể làm được điều mà iPhone 14 Pro Max không thể — hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence. iPhone 14 Pro không có bộ xử lý hoặc đủ RAM để chạy Bộ công cụ hỗ trợ AI của Apple.

Thời lượng pin và sạc

iPhone 14 Pro Max sở hữu viên pin 4.323 mAh, có thể duy trì thời lượng pin trong 13 giờ 39 phút. Năm ngoái, iPhone 16 Pro Max còn có pin "trâu" hơn - thời lượng lên tới 17 giờ.

Ảnh minh họa.

iPhone 17 Pro Max có thể vượt qua con số này nhờ bộ vi xử lý tiết kiệm điện năng hơn và viên pin đồn đoán 5.000 mAh. Cũng có thông tin cho rằng chuẩn sạc không dây Qi2 nâng cấp sẽ ra mắt khi iPhone 17 Pro Max được công bố, giúp tăng tốc độ sạc không dây lên tới 50W.

Triển vọng

3 năm là một khoảng thời gian dài trong thế giới điện thoại thông minh, vì vậy những thay đổi có sẵn trên iPhone 17 Pro Max so với iPhone 14 Pro Max là khá đáng kể.

iPhone 17 Pro Max mới sẽ có bộ vi xử lý mạnh mẽ hơn, pin lớn hơn và camera tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu máy có giá cao hơn bản tiền nhiệm, liệu tất cả những thay đổi đó có xứng đáng với số tiền hay không? Chúng ta sẽ sớm có câu trả lời trong sự kiện tháng 9 tới.