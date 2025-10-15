Top 5 smartphone 7 triệu nhưng vẫn có pin lớn, hiệu năng "trâu"

Không cần chi hàng chục triệu đồng, người dùng vẫn có thể sở hữu một chiếc smartphone pin “trâu”, hiệu năng mạnh mẽ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc, giải trí và học tập hằng ngày. Trong tầm giá khoảng 7 triệu đồng, các thương hiệu lớn như Xiaomi, Vivo, Oppo hay Realme đều đang “đấu” nhau quyết liệt bằng loạt mẫu máy pin khủng, chip khỏe và sạc nhanh ấn tượng.

Dưới đây là top 5 smartphone đáng mua nhất hiện nay, giúp bạn tối ưu trải nghiệm mà vẫn tiết kiệm hầu bao.

1. Realme 14T 5G

Giá bán từ: 7,24 triệu đồng

Gợi ý đầu tiên trong danh sách này là Realme 14T 5G. Mức giá sau giảm của máy phù hợp với túi tiền của khá nhiều người dùng tầm trung. Ưu điểm của điện thoại Realme chính là thiết kế tinh tế với cạnh phẳng, đặc biệt là phiên bản màu tím mang lại vẻ đẹp cực sang.

Realme 14T 5G.

Dù có giá phải chăng, sản phẩm vẫn chơi tốt các tựa game phổ biến nhờ được trang bị chip MediaTek Dimensity 6300 5G cùng với RAM 8GB. Ngoài ra, khả năng chụp ảnh của thiết bị cũng không tệ nhờ được tích hợp camera chính 50MP, cung cấp hình ảnh sắc nét và sống động. Cuối cùng, Realme cũng tích hợp cho điện thoại viên pin dung lượng lớn - 6000 mAh cùng khả năng sạc nhanh 45W, mang tới trải nghiệm liền mạch.

2. Vivo Y39 5G

Giá bán từ: 7,36 triệu đồng

Cũng đang được giảm giá trong giai đoạn này, Vivo Y39 5G là gợi ý phù hợp cho những khách hàng đang tìm kiếm 1 chiếc smartphone ở mức ngân sách 7 triệu đồng. Điện thoại Vivo có ngoại hình bắt mắt với cụm camera sau lớn, mang tới cảm giác xịn sò khi cầm trên tay.

Vivo Y39 5G.

Không hề thua kém "đối thủ" Realme, Vivo Y39 5G cũng có khả năng sạc nhanh lên tới 44W, tích hợp viên pin 6500 mAh - giúp các chủ nhân sử dụng thoải mái trong cả ngày dài. Chưa hết, điện thoại vẫn có màn hình 120Hz vô cùng mượt mà; camera chính chất lượng 50MP. Điểm trừ của thiết bị là có chip hơi yếu - Snapdragon 4 Gen 2. Bù lại, smartphone có độ bền khá cao với chuẩn quân sự MIL- STD 810H.

3. HONOR X9c Smart 5G

Giá bán từ: 7,85 triệu đồng

HONOR X9c Smart 5G chiếm trọn cảm tình của người dùng phân khúc tầm trung nhờ ngoại hình đẹp mắt, camera sau chất lượng lên tới 108MP; chip MediaTek Dimensity 7025-Ultra 5G và RAM 12GB. Do đó, chủ nhân của chúng có thể thoải mái chụp ảnh đẹp, lưu trữ dữ liệu và xử lý đa nhiệm nhanh chóng.

HONOR X9c Smart 5G.

Đó là chưa kể máy có màn hình khá lớn - kích cỡ 6,8 inch cùng tốc độ làm mới màn hình cao, cho mọi thao tác chạm đều trơn tru, không giật lag. Cung cấp năng lượng cho điện thoại Honor là viên pin 5800 mAh cùng khả năng sạc 35W. Tất cả đều cho thấy, việc sở hữu HONOR X9c Smart 5G là vô cùng hợp lý trong mức tài chính 7 triệu đồng.

4. Oppo A6 Pro

Giá bán từ: 7,49 triệu đồng

Chiếc Oppo A6 Pro mới được bán ra tại thị trường Việt Nam. Điểm nhấn của chiếc smartphone này chính là viên pin siêu lớn - dung lượng 7000 mAh, cung cấp thời lượng pin lên tới 2 ngày. Ngoài ra, khả năng sạc của điện thoại Oppo cũng lên tới 80W, giúp rút ngắn thời gian sạc xuống đáng kể.

Oppo A6 Pro.

Chưa dừng lại ở đó, điện thoại còn có thiết kế bắt trend với cạnh phẳng, ống kính camera sau lớn cũng như viền màn hình cực mỏng. Hiệu năng MediaTek Helio G100 cùng RAM 8GB đủ để xử lý êm mọi tác vụ thông thường.

5. Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Giá bán từ: 7,55 triệu đồng

Nếu 4 chiếc smartphone trên vẫn chưa khiến bạn hài lòng, hãy lựa chọn Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Sản phẩm cũng đang được giảm giá trong tháng 10 này. Khác với các mẫu điện thoại "đối thủ", thiết bị có cụm 3 camera sau cực "chất": Camera chính 200 MP & camera Phụ 8 MP, camera phụ 2 MP - dễ dàng đáp ứng mọi nhu cẩu chụp ảnh - check in của người dùng ở nhiều điều kiện ánh sáng.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro.

Thế mạnh của điện thoại Xiaomi còn ở độ sáng màn hình vượt trội - lên tới 1800 nit. Màn hình có tốc độ làm mới 120Hz nên cho trải nghiệm xem phim khá bắt mắt. Viên pin 5500 mAh cũng đủ để người dùng sử dụng trong cả ngày dài.