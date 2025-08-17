Đang dùng iPhone 15 Pro Max, có cần "lên đời" iPhone 17 Pro Max hay không?

Hiện tại, iPhone 15 Pro Max có giá bán chỉ từ 27,39 triệu đồng (phiên bản 256GB). Liệu người dùng có nên nâng cấp lên iPhone 17 Pro Max khi chúng được ra mắt vào tháng tới? Hãy cùng đi vào phân tích chi tiết.

Sự khác biệt quá nhỏ

Nhìn chung, iPhone 17 Pro Max sẽ được cải tiến đáng kể ở một số điểm. Tuy nhiên, với các chuyên gia, chúng không có quá nhiều cách biệt so với iPhone 15 Pro Max. Sau đây là những đánh giá tổng quan về iPhone 17 Pro Max dựa trên các tin đồn.

iPhone 15 Pro Max.

Màn hình của iPhone 17 Pro Max sẽ lớn hơn - kích cỡ dự kiến là 6,9 inch. Trong khi đó, màn hình của iPhone 15 Pro Max hiện là 6,7 inch. Do đó, sự chênh lệch không nhiều. Thêm vào đó, khu vực Dynamic Island trên iPhone mới có thể nhỏ hơn.

iPhone 17 Pro Max cũng được đồn đoán sẽ sở hữu bộ 3 camera khá ấn tượng. Tuy nhiên, đây là vấn đề cá nhân, việc sở hữu camera góc siêu rộng 48MP và camera tele 48MP thực sự không có ý nghĩa gì nhiều với người dùng bình thường. Cụm 3 camera 48MP + 12MP + 12MP trên iPhone 15 Pro Max vẫn dư sức đem lại ảnh chụp và video nịnh mắt.

Ngoài ra, iPhone 17 Pro Max sẽ được tích hợp chip A19 Pro - được sản xuất trên quy trình 3nm của TSMC. Do đó, sản phẩm sẽ được cải thiện hiệu năng đáng kể.

So sánh cấu hình dự kiến của iPhone 17 Pro Max và iPhone 15 Pro Max.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điện thoại Apple đã là một trong những thiết bị mạnh mẽ nhất hiện nay. Mặc dù chip mới có thể mạnh hơn nhưng sự khác biệt với iPhone 15 Pro Max sẽ không đáng kể.

Không chỉ có chip mới hơn, iPhone 17 Pro Max sẽ có RAM tới 12GB; nhiều hơn so với RAM 8GB trên iPhone 15 Pro Max. Nhưng trong thực tế, đây không phải là một thay đổi dễ nhận ra.

Ảnh concept iPhone 17 Pro Max & iPhone 17 Pro.

Nếu dòng iPhone 17 ra mắt với RAM lớn hơn, Apple sẽ có nhiều không gian để tùy biến hơn, đặc biệt là các tính năng của Apple Intelligence.

Mặt khác, iPhone 15 Pro Max sẽ được hỗ trợ cập nhật phần mềm trong ít nhất 3 năm nữa, chiếc điện thoại này vẫn đủ mạnh mẽ cho nhu cầu sử dụng của người dùng bình thường.

iPhone 15 Pro Max chơi game khá ổn.

Người dùng iPhone 15 Pro Max có nên nâng cấp lên iPhone 17 Pro Max không?

Người dùng đang giữ điện thoại của mình lâu hơn bao giờ hết. Do đó, các công ty phải tạo ra một sản phẩm ấn tượng để thu hút khách hàng.

Theo các chuyên gia, iPhone 17 Pro Max không phải là chiếc điện thoại nên nâng cấp nếu bạn đang có iPhone 15 Pro Max. Nếu đang dùng iPhone 14 Pro Max, hãy lên đời dòng iPhone mới năm nay.

Năm sau, chiếc iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị chip 2nm của TSMC, sẽ là 1 phiên bản hấp dẫn hơn.

Ảnh minh họa.

Cùng chờ xem Apple sẽ đưa ra những thông báo chính thức nào trong sự kiện tháng 9 tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về dòng iPhone 17 trong các tin bài tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc.