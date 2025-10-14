Đã đến lúc người dùng nên tránh xa những điện thoại Galaxy này

Điểm đáng chú ý trong thông báo chính là việc Samsung đã chấm dứt hỗ trợ phần mềm cho 4 mẫu điện thoại Galaxy, đồng nghĩa với việc những thiết bị này sẽ không còn nhận được bản cập nhật Android hoặc bản vá bảo mật nữa.

Galaxy A52s là một trong bốn mẫu điện thoại không còn được Samsung hỗ trợ từ sau tháng 10/2025.

Mặc dù thông tin này có thể khiến nhiều người dùng thất vọng, nhưng điều đó không có nghĩa là điện thoại sẽ ngừng hoạt động. Các thiết bị vẫn có thể được sử dụng cho các tác vụ hàng ngày và sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật hệ thống Google Play trong một thời gian.

Bốn mẫu điện thoại Galaxy không còn nhận được bản cập nhật phần mềm từ Samsung kể từ sau tháng 10 này bao gồm Galaxy A52s, Galaxy A03s, Galaxy M32 5G và Galaxy F42 5G.

Samsung đã xóa những mẫu điện thoại Galaxy này khỏi danh sách cập nhật chính thức. Điều đó có nghĩa là các thiết bị này sẽ không còn nhận được bất kỳ bản cập nhật phiên bản Android, tính năng mới hoặc bản vá bảo mật nào từ Samsung.

Dù các bản cập nhật của Samsung sẽ dừng lại, người dùng vẫn có thể nhận được các bản cập nhật hệ thống Google Play, giúp các ứng dụng thiết yếu như dịch vụ ngân hàng và nhắn tin hoạt động an toàn và mượt mà.

Galaxy F42 5G cũng nằm trong danh sách không còn được cập nhật.

Nếu điện thoại vẫn hoạt động tốt và không cần các tính năng mới nhất, người dùng vẫn có thể sử dụng nó để gọi điện, nhắn tin, lướt web và sử dụng ứng dụng. Tuy nhiên, nếu mong muốn trải nghiệm các tính năng mới, hiệu suất tốt hơn và bảo mật cao hơn, việc nâng cấp lên một mẫu máy mới hơn là một lựa chọn hợp lý.

Samsung hiện đang tập trung vào việc cung cấp các bản cập nhật phần mềm dài hạn hơn cho các điện thoại mới. Việc ngừng hỗ trợ phần mềm cho các mẫu máy cũ là điều bình thường khi chúng trở nên lỗi thời. Tuy nhiên, những thiết bị này vẫn an toàn để sử dụng cho các tác vụ hàng ngày.