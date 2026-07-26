Bí quyết giúp Apple giảm giá iPhone dòng “e” mà ít người biết

Năm 2016, Apple đã giới thiệu iPhone SE với mức giá 399 USD, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc tiếp cận thị trường smartphone tầm trung. Chiếc điện thoại này không chỉ nhỏ gọn mà còn có giá cả phải chăng hơn so với các mẫu iPhone cao cấp như iPhone 6S Plus, có giá gần 800 USD, thời điểm đó. Để giữ giá thấp, Apple đã sử dụng linh kiện từ các mẫu iPhone cũ hơn, kết hợp với thiết kế nhỏ gọn và màn hình tiết kiệm chi phí.

Sự thành công của iPhone SE đã dẫn đến việc ra mắt iPhone SE thế hệ thứ 2 vào năm 2020, vẫn giữ mức giá 399 USD. Đến năm 2022, Apple tiếp tục cho ra mắt iPhone SE thế hệ thứ 3, nhưng với giá 429 USD cao hơn một chút. Tuy nhiên, vào năm 2025, Apple đã ngừng sản xuất dòng SE và chuyển sang iPhone 16E, một sản phẩm mới với giá 599 USD đắt hơn nhiều.

Dòng iPhone E được thiết kế để mang lại trải nghiệm cốt lõi của iPhone với một số sự đánh đổi về thiết kế, bao gồm màn hình, pin, camera và chip xử lý. Mặc dù iPhone 16E có giá cao hơn khoảng 170 USD so với iPhone SE 3, nhưng vẫn rẻ hơn 200 USD so với iPhone 16 tiêu chuẩn.

iPhone 16E sử dụng thân máy bằng nhôm, nhưng có kích thước nhỏ hơn và màn hình có độ phân giải thấp hơn. Nó cũng không tích hợp các tính năng mới như Dynamic Island và chỉ đi kèm một ống kính camera.

Mới đây, Apple đã ra mắt iPhone 17E, tiếp tục duy trì mức giá 599 USD. Mẫu điện thoại này có giá thấp hơn 200 USD so với iPhone 17 tiêu chuẩn và đã cải thiện một số điểm yếu của iPhone 16E, như bổ sung tính năng MagSafe và sạc không dây 15W. Tuy nhiên, iPhone 17E vẫn giữ lại một số hạn chế, như màn hình tai thỏ và không hỗ trợ công nghệ Dynamic Island.

Để giảm giá thành trong khi vẫn đi kèm chip A19 mới nhất, iPhone 17E vẫn thiếu một số tính năng hiện đại như Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. Màn hình OLED Super Retina XDR của iPhone 17E cũng chỉ hỗ trợ tốc độ làm mới 60Hz, không thay đổi như các mẫu iPhone 17 khác.