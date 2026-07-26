Hàng loạt điện thoại Galaxy cũ chuẩn bị đón tin vui

Sau hơn hai tháng phát hành, chương trình One UI 9.0 beta của Samsung vẫn chỉ giới hạn trên dòng Galaxy S26 mà chưa có xác nhận chính thức cho các mẫu máy khác. Tuy nhiên, người dùng các dòng Galaxy đời cũ sắp nhận được tin vui khi bản thử nghiệm nội bộ đầu tiên dành cho Galaxy S25 vừa lộ diện trên máy chủ.

Galaxy S25 Ultra chuẩn bị được thử nghiệm One UI 9.0.

Nguồn tin từ Tarun Vats cho biết bản dựng One UI 9.0 nội bộ dành cho Galaxy S25 Ultra mang số hiệu S938NKSUBZZG8 đã xuất hiện tại máy chủ Hàn Quốc. Điều này cho thấy Samsung nhiều khả năng sẽ sớm mở cổng đăng ký dùng thử bản beta cho người dùng tại thị trường nội địa.

Đợt mở rộng thử nghiệm tiếp theo dự kiến không chỉ dừng lại ở Galaxy S25 series mà còn bao gồm Galaxy Z Fold7 và Z Flip7. Đáng chú ý, một số mẫu điện thoại thuộc phân khúc tầm trung dòng Galaxy A cũng nằm trong danh sách được trải nghiệm sớm.

Nhiều chuyên gia kỳ vọng tốc độ hoàn tất thử nghiệm sẽ diễn ra rất nhanh sau khi chương trình mở rộng ngoài dòng S26. Kịch bản này tương tự đợt One UI 8.5 beta khi bị giới hạn nhiều tháng trên S25, nhưng lại tăng tốc đầy ấn tượng ngay khi bắt đầu phủ sóng.

Hiện tại, phiên bản chính thức đã chính thức ra mắt trên các dòng máy gập mới nhất của hãng vào đầu tuần. Dù chưa có lịch trình chính thức cho các thiết bị cũ hơn, một số nguồn tin rò rỉ cho rằng bản cập nhật One UI 9.0 có thể được tung ra rộng rãi từ tháng 9/2026.