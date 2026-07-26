Mã ẩn trên điện thoại Samsung giúp dọn bộ nhớ mà không cần xóa ảnh, video

Khi bộ nhớ điện thoại gần đầy, nhiều người thường xóa ảnh, video hoặc gỡ bớt ứng dụng. Tuy nhiên, trên nhiều điện thoại Samsung, một mã quay số ít được biết đến có thể giúp giải phóng đáng kể dung lượng bằng cách xóa các tệp nhật ký (log) do hệ thống tạo ra.

*#9900# thực sự là một mã đáng để thử với người dùng điện thoại Samsung.

Người dùng có thể mở ứng dụng Điện thoại và nhập mã *#9900# để truy cập menu kỹ thuật SysDump. Tại đây, chọn Delete dumpstate/logcat để xóa các tệp log mà hệ điều hành lưu trong quá trình ghi nhận lỗi, theo dõi hiệu năng hoặc phục vụ chẩn đoán.

Các tệp này được tạo tự động khi điện thoại hoạt động, đặc biệt sau các bản cập nhật phần mềm hoặc khi xảy ra lỗi hệ thống. Theo thời gian, chúng có thể chiếm từ vài trăm MB đến vài GB bộ nhớ nhưng không hiển thị như ảnh, video hay ứng dụng mà nhiều người không biết đến.

Tác giả bài viết cho biết đã giải phóng được khoảng 1,2 GB sau khi xóa các tệp log, trong khi một số người dùng khác cũng chia sẻ thu hồi gần 2 GB dung lượng. Tuy nhiên, đây không phải con số áp dụng cho mọi thiết bị. Nếu điện thoại mới hoặc vừa khôi phục cài đặt gốc, lượng bộ nhớ lấy lại có thể chỉ vài chục MB. Ngược lại, những máy đã sử dụng lâu năm hoặc trải qua nhiều lần cập nhật thường tích lũy nhiều dữ liệu nhật ký hơn.

Không phải tất cả điện thoại Samsung đều có thể khai thác mã *#9900#.

Dù vậy, mã *#9900# không hoạt động trên tất cả điện thoại Galaxy. Trên một số phiên bản One UI mới, Samsung đã bổ sung tính năng Auto Blocker nhằm ngăn việc thực thi các mã kỹ thuật để tăng cường bảo mật. Nếu không thể truy cập menu SysDump, người dùng có thể cần tắt tính năng này trong phần Cài đặt > Bảo mật và quyền riêng tư trước khi thử lại.

Người dùng cũng cần lưu ý menu SysDump chứa nhiều tùy chọn dành cho kỹ thuật viên. Việc thay đổi các thiết lập ngoài Delete dumpstate/logcat có thể ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị. Vì vậy, chỉ nên sử dụng chức năng xóa tệp log nếu không hiểu rõ các tùy chọn còn lại.

Bên cạnh đó, Samsung vẫn khuyến nghị ưu tiên các phương pháp thông thường như xóa ứng dụng không còn sử dụng, dọn bộ nhớ đệm, xóa tệp tải xuống hoặc sao lưu ảnh và video lên dịch vụ lưu trữ đám mây.

Samsung vẫn khuyến cáo người dùng nên chọn các giải pháp giải phóng "thông thường".

Trong trường hợp điện thoại liên tục báo đầy bộ nhớ dù không lưu nhiều dữ liệu, việc xóa các tệp log bằng mã *#9900# có thể là một giải pháp đáng thử. Tuy nhiên, người dùng không nên kỳ vọng mọi thiết bị đều lấy lại được tới 2 GB dung lượng, bởi kết quả còn phụ thuộc vào thời gian sử dụng và lượng dữ liệu hệ thống đã tích lũy.