Ra mắt điện thoại dáng dấp Nokia Lumia, có AI mà giá chỉ 1,8 triệu đồng

HMD vừa ra mắt mẫu điện thoại phổ thông độc đáo mang tên HMD Touch AI. Sản phẩm này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế gợi nhớ đến dòng sản phẩm Nokia Lumia huyền thoại, kết hợp với các tính năng thông minh hiện đại.

Chiếc điện thoại mới này sở hữu những đường nét quen thuộc của dòng máy Lumia nổi tiếng, với thiết kế lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế Fabula kinh điển, bao gồm các góc cạnh bo tròn mềm mại và phần viền vuông vức cứng cáp. HMD đã trang bị cho máy cụm camera tròn nổi bật ở mặt lưng, cùng tông màu xanh cyan trẻ trung. Người dùng cũng có thể cá nhân hóa thiết bị bằng cách mua thêm các ốp lưng màu vàng, xanh dương hoặc trắng.

Mặc dù là một chiếc điện thoại phổ thông, HMD Touch AI vẫn được trang bị màn hình cảm ứng rộng 3.2 inch, giúp thao tác vuốt chạm trở nên dễ dàng. Máy có camera trước và sau với độ phân giải 2MP, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản. Viên pin dung lượng 1.950 mAh cung cấp năng lượng cho máy và được sạc qua cổng USB Type-C tiện lợi.

Về khả năng kết nối, sản phẩm hỗ trợ hai SIM 4G, kết nối Wi-Fi và tính năng phát hotspot chia sẻ mạng di động. Đặc biệt, nút vật lý đa năng ở cạnh trên có thể tùy chỉnh để kích hoạt nhanh cuộc gọi khẩn cấp SOS khi cần thiết.

Điểm nổi bật nhất của HMD Touch AI là việc tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo Doubao của ByteDance. Nhờ đó, chiếc điện thoại này có thể thực hiện mượt mà các tác vụ như dịch thuật song ngữ Trung-Anh hay tạo hình ảnh từ văn bản một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, thiết bị cũng hỗ trợ ví điện tử Alipay, giúp việc thanh toán di động hàng ngày trở nên cực kỳ tiện lợi. Hiện tại, HMD Touch AI đã cho phép đặt trước với mức giá dễ tiếp cận là 469 Nhân dân tệ (khoảng 1,8 triệu đồng).