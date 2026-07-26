Xiaomi 18 Pro sẽ ra mắt toàn cầu với pin 7.000 mAh và camera 200MP

Sau sự tiếc nuối khi bộ đôi Xiaomi 17 Pro và 17 Pro Max chỉ được phát hành tại Trung Quốc, năm nay, Xiaomi đang chuẩn bị cho một cú "quay xe" ấn tượng. Theo các nguồn tin rò rỉ, thế hệ kế nhiệm Xiaomi 18 Pro sẽ chính thức ra mắt trên thị trường quốc tế với những thông số kỹ thuật đáng chú ý.

Xiaomi 18 Pro dự kiến sẽ có mặt tại nhiều thị trường lớn như châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Đài Loan và Nhật Bản. Đây là một bước đi chiến lược nhằm gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc flagship toàn cầu. Tuy nhiên, việc mở bán tại Ấn Độ vẫn còn là một câu hỏi lớn.

Trong khi một số nguồn tin trước đó cho rằng phiên bản này sẽ ra mắt cùng với phiên bản Max tại Ấn Độ, thì báo cáo mới nhất lại phủ nhận thông tin đó. Đặc biệt, số phận của phiên bản cao cấp nhất, Xiaomi 18 Pro Max, vẫn chưa được xác định khi các nguồn tin không cung cấp thêm thông tin nào về việc liệu nó có được phát hành ra thị trường quốc tế hay không.

Nếu các thông số rò rỉ trở thành sự thật, Xiaomi 18 Pro hứa hẹn sẽ là một "quái vật" hiệu năng trong thế giới Android. Sản phẩm sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro mạnh mẽ, có khả năng xử lý mượt mà mọi tác vụ từ game đồ họa cao đến các ứng dụng AI.

Điểm nổi bật của Xiaomi 18 Pro là viên pin dung lượng khổng lồ lên tới 7.000 mAh, cho phép người dùng sử dụng thoải mái trong vòng 2 ngày. Hơn nữa, sản phẩm còn được trang bị công nghệ sạc nhanh 100W cho cả kết nối có dây và không dây, giúp rút ngắn thời gian sạc pin.

Về khả năng nhiếp ảnh, Xiaomi 18 Pro sẽ sở hữu hai cảm biến camera SmartSens với độ phân giải lên đến 200MP, cùng kích thước cảm biến lớn 1/1.28 inch cho camera chính, hứa hẹn mang lại những bức ảnh sắc nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Để nâng cao trải nghiệm giải trí, hệ thống loa ngoài cũng sẽ được cải tiến, mang đến âm thanh sống động hơn, cùng với motor rung lớn hơn để tăng cường cảm giác khi gõ phím hay chơi game.

Mặc dù mọi thông tin hiện tại vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn, nhưng những thông số ấn tượng này chắc chắn sẽ khiến các đối thủ trong cùng phân khúc phải dè chừng trong thời gian tới.