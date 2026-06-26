iPhone 18 Pro có thực sự bị tăng giá sốc 300 USD?

Chỉ vài ngày trước, CEO Tim Cook của Apple đã xác nhận rằng một số sản phẩm của họ sẽ tăng giá do cuộc khủng hoảng liên quan đến linh kiện, đặc biệt là RAM vốn đã tăng giá gấp 7 lần trong hai năm qua. Nhiều nhà phân tích dự đoán rằng giá iPhone 18 Pro có thể tăng lên tới 300 USD. Tuy nhiên, một báo cáo mới từ JP Morgan đã làm giảm bớt những lo ngại này.

iPhone 18 Pro tăng giá, nhưng không như những gì người dùng lo ngại.

Theo báo cáo, giá RAM dự kiến sẽ tăng từ 65 USD vào năm 2025 lên 114 USD vào năm 2026 và 228 USD vào năm 2027. Điều này có thể khiến bộ nhớ và lưu trữ chiếm gần 38% tổng chi phí sản xuất của iPhone, trong khi trước đây, giá linh kiện này thường không vượt quá 40 USD.

Mặc dù vậy, báo cáo cũng chỉ ra rằng Apple đã giảm được chi phí của một số linh kiện khác. Cụ thể, giá của mục “Khác” đã giảm từ 449 USD xuống còn 384 USD. Điền này một phần nhờ vào chiến lược của Apple, nơi công ty bắt đầu tự sản xuất chip không dây cho các kết nối và modem, từ đó giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài và có thể làm giảm đáng kể chi phí sản xuất iPhone.

Mục linh kiện "Khác" đã được giảm giá hàng chục USD.

Dựa trên những yếu tố này, JP Morgan ước tính rằng giá của iPhone 18 Pro có thể chỉ tăng từ 50 đến 100 USD, thấp hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, CEO Tim Cook đã nhấn mạnh rằng việc tăng giá là không thể tránh khỏi, nhưng công ty đang nỗ lực hết sức để giảm thiểu mức tăng này và bảo vệ khách hàng khỏi những đợt tăng giá lớn.

Hy vọng rằng mức tăng giá cuối cùng sẽ không quá lớn và vẫn trong khả năng chi trả của người tiêu dùng.