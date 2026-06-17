iPhone 18 Pro có thể khắc phục sự cố đổi vỏ màu

Theo PhoneArena, Apple từng đối mặt với làn sóng chỉ trích từ người dùng khi một số máy iPhone 17 Pro và 17 Pro Max thay đổi màu vỏ không rõ nguyên nhân. Theo tài liệu rò rỉ do nhà phân tích yeux1122 chia sẻ, hãng công nghệ Mỹ đã ghi nhận vấn đề và chuẩn bị đưa ra giải pháp khắc phục trên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max ra mắt vào mùa thu tới.

Apple dự kiến chuyển sang sử dụng quy trình tinh chế nhôm cải tiến, vận hành ở nhiệt độ thấp hơn và giảm các bước tinh chế điện hóa. Phương pháp mới giúp hạ thấp điểm nóng chảy của hỗn hợp, đồng thời ngăn chặn sự hình thành cấu trúc nhựa trên bề mặt điện cực. Nhờ đó, vỏ nhôm của iPhone 18 Pro sẽ có khả năng chống ăn mòn cao hơn và tăng độ bền cho hợp kim, loại bỏ nguy cơ bị phai hoặc đổi màu trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh việc cải thiện độ bền vật liệu, quy trình mới được cho là giúp Apple tối ưu hóa chi phí sản xuất và sử dụng vật liệu nhôm hiệu quả hơn. Đây dự kiến trở thành luận điểm chính để Apple tuyên bố về mục tiêu bền vững và bảo vệ môi trường khi giới thiệu sản phẩm mới.

Ảnh dựng iPhone 18 Pro với màu đỏ cherry. Ảnh: Macworld

Trước đó, trên các diễn đàn công nghệ như Reddit, nhiều người dùng iPhone 17 Pro phiên bản màu cam từng phản ánh thiết bị tự chuyển sang tông màu khác sau một thời gian sử dụng. Một số suy đoán lỗi có thể liên quan đến các dây chuyền sản xuất ở những khu vực địa lý khác nhau và so sánh với sự cố khung viền iPhone 6 dễ bị bẻ cong.

Năm nay, Apple được cho là sẽ bổ sung phiên bản màu đỏ đậm cho dòng Pro. Một số trang công nghệ cho rằng, tại lễ ra mắt, Apple sẽ không nhắc lại vấn đề đổi sắc của thế hệ cũ. Thay vào đó, hãng sẽ thuyết minh về một quy trình sản xuất nhôm bền bỉ, sáng tạo và thân thiện với môi trường.

Apple dự kiến công bố thế hệ iPhone 18 và một phiên bản smartphone gập vào tháng 9. Trong đó, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể lên kệ sau đó hơn một tuần, còn iPhone gập nhiều khả năng được bán trong tháng 11 hoặc 12. Riêng iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ có mặt trên thị trường đầu năm 2027 cùng với dòng 18e.

Huy Đức