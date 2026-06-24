Bảo vệ màn hình của iPhone 18 Pro gần như xác nhận thiết kế

Apple có một kế hoạch lớn trong 3 năm cho iPhone, bắt đầu với các mẫu iPhone 17 Pro được thiết kế lại vào năm ngoái. iPhone 18 Pro là sản phẩm tiếp theo, dự kiến ​​được phát hành với vùng Dynamic Island nhỏ hơn và một điểm nhấn mới thú vị.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Cuối cùng, chiếc iPhone 20 Pro tuyệt đẹp cùng với iPhone Air và iPhone Ultra màn hình gập là những điểm nhấn đặc biệt. Một hình ảnh rò rỉ mới đã cho thấy miếng dán bảo vệ màn hình iPhone 18 Pro, xác nhận Apple thu nhỏ vùng Dynamic Island.

Theo báo cáo, hiện vẫn chưa có xác nhận nào về việc liệu mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn – dự kiến ​​ra mắt đầu năm sau – cũng sẽ có Dynamic Island nhỏ hơn hay không. Gần đây, có thông tin cho rằng Apple gặp khó khăn trong việc thu nhỏ Dynamic Island trên iPhone 18 Pro nhưng công ty cuối cùng đã tìm ra cách.

Dynamic Island nhỏ hơn, tại sao và bằng cách nào?

Apple muốn trang bị cho iPhone 20 Pro màn hình không viền, không có bất kỳ phần cắt nào. Công ty muốn hướng tới điều đó với iPhone 18 Pro, chiếc điện thoại sẽ có cảm biến Face ID dưới màn hình và Dynamic Island nhỏ hơn.

Nếu những hình ảnh dán màn hình là thật thì Apple đã thành công. Các báo cáo gần đây cho rằng Face ID dưới màn hình hoạt động chậm và không chính xác, điều này sẽ buộc Apple phải từ bỏ kế hoạch của mình trong năm nay.

Những hình ảnh dán màn hình đồn đoán của iPhone 18 Pro.

Cũng có khả năng Apple không sử dụng Face ID dưới màn hình nhưng vẫn thu nhỏ được Dynamic Island. Mặc dù đây sẽ không phải là một sự thay đổi lớn như iPhone 17 Pro nhưng vẫn sẽ giúp thúc đẩy doanh số bán iPhone hơn nữa. Xét cho cùng, dòng iPhone 17 đã gặt hái thành công vang dội trên toàn thế giới và dòng iPhone 18 cũng được kỳ vọng sẽ đạt được thành tích tương tự.

Dòng iPhone 17 dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số năm nay.

Tuy nhiên, không nhiều người dùng Apple quan tâm đến việc Dynamic Island nhỏ hơn. Cách tiếp cận của Apple đối với thiết kế màn hình "đục lỗ" khá độc đáo và một số khách hàng sẽ vẫn nhớ tới chúng ngay cả khi chúng biến mất. Mọi người có lẽ sẽ không coi việc Dynamic Island nhỏ hơn là một cải tiến đủ lớn để biện minh cho việc nâng cấp.

Người dùng nên lựa chọn iPhone nào?

iPhone ngôi sao năm nay vẫn là iPhone Ultra. Theo các báo cáo, đây cũng là tên gọi của chiếc iPhone màn hình gập. iPhone 18 Pro sẽ là một bản nâng cấp nhỏ và màu Dark Cherry mới là lý do lớn hơn để một số khách hàng nâng cấp so với việc Dynamic Island nhỏ hơn.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Ngoài ra, CEO sắp mãn nhiệm của Apple, Tim Cook đã khẳng định, công ty sẽ buộc phải tăng giá do cuộc khủng hoảng bộ nhớ đang diễn ra trong ngành công nghệ. Việc tăng giá iPhone có thể sẽ đến sớm hơn dự kiến. Điều này sẽ khiến iPhone 18 Pro khó bán hơn nếu chúng không phải là một cải tiến lớn so với iPhone 17 Pro.

Nhìn chung, iPhone 18 Pro chỉ là một sản phẩm tạm thời giữa iPhone 17 Pro và iPhone 20 Pro, người dùng nên chờ đến năm sau để có một chiếc điện thoại vượt trội hơn hẳn.