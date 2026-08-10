Apple vẫn thử dùng chip nhớ Trung Quốc cho iPhone 18 Pro dù bị “ép giá”

Theo báo cáo từ tờ Wall Street Journal, Apple đang nỗ lực mở rộng nguồn cung cấp bộ nhớ cho các sản phẩm của mình, bao gồm iPhone và MacBook, bằng cách thử nghiệm bộ nhớ DRAM từ nhà sản xuất CXMT của Trung Quốc. Báo cáo cho biết, công ty đã tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ với CXMT nhằm cung cấp bộ nhớ cho một số thiết bị bán tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Apple cũng đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính phủ Mỹ trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

iPhone 18 Pro đang chịu sức ép nặng nề về nguồn cung DRAM.

Đây đang được xem là thời điểm đặc biệt quan trọng, khi tình trạng thiếu hụt DRAM có thể làm chậm quá trình sản xuất chip A20 Pro, dự kiến sẽ có mặt trong iPhone 18 Pro. TSMC, nhà sản xuất chip hàng đầu, hiện đang có khoảng 1 tỷ USD giá trị chip thành phẩm đang chờ lắp đặt bộ nhớ trước khi quá trình đóng gói có thể tiếp tục.

Mặc dù Apple đã tiếp cận CXMT với hy vọng tìm được nguồn DRAM giá rẻ hơn, nhưng các cuộc đàm phán không diễn ra như mong đợi. CXMT đã đưa ra mức giá tương đương hoặc thậm chí cao hơn so với các đối thủ như Samsung và SK Hynix. Hơn nữa, Huawei, Xiaomi và các nhà sản xuất Trung Quốc khác đã ký kết các thỏa thuận dài hạn với CXMT, khiến công ty này không có lý do để giảm giá cho Apple.

Nếu thông tin này chính xác, Apple có thể đã từ bỏ ý tưởng tìm nguồn DRAM giá rẻ hơn để tập trung vào việc đảm bảo đủ bộ nhớ cho đợt ra mắt iPhone 18 Pro vào mùa thu tới. Tuy nhiên, việc sử dụng bộ nhớ từ CXMT vẫn là một thách thức, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

CXMT không chịu giảm giá, dù Apple là cái tên mà nhiều công ty muốn làm đối tác.

Bất kể việc chi thêm tiền cho CXMT, Apple cũng cần có sự chấp thuận chính trị trước khi đưa linh kiện từ nhà cung cấp Trung Quốc vào sản phẩm của mình.

Trong bối cảnh chi phí linh kiện tăng cao, Apple đã tăng giá một số dòng máy Mac và iPad. Mặc dù iPhone vẫn chưa bị ảnh hưởng, nhưng iPhone 18 Pro có thể là sản phẩm tiếp theo chịu tác động. Một số nhà phân tích dự đoán iPhone 18 Pro Max có thể tăng giá khoảng 200 đến 300 USD, trong khi iPhone 18 Pro cũng có thể có mức tăng tương tự.

Để hỗ trợ khách hàng, Apple đã giới thiệu chương trình cho thuê mới mang tên Apple Upgrade, cho phép người dùng nâng cấp lên iPhone mới mà không cần phải trả toàn bộ giá tiền ngay lập tức. Nếu Apple đang tìm đến CXMT chỉ để đảm bảo đủ DRAM cho đợt ra mắt mùa thu, việc duy trì sản xuất iPhone 18 Pro có thể là ưu tiên hàng đầu hơn là giữ giá thấp.