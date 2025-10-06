Caviar ra mắt iPhone 17 Pro phiên bản siêu sang, giá từ 265 triệu đồng

Caviar vừa giới thiệu bộ sưu tập điện thoại thông minh xa xỉ mới mang tên Victory Collection, dựa trên nền tảng iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Bộ sưu tập này bao gồm năm mẫu thiết kế độc đáo: Magma, Onyx, Polar, Adamant và Ultramarine, mỗi mẫu đều thể hiện những đặc trưng riêng của sự lãnh đạo và quyền lực. Đặc biệt, Caviar chỉ sản xuất 19 chiếc cho mỗi mẫu, nhấn mạnh tính độc quyền của sản phẩm.

Bộ sưu tập Victory cho iPhone 17 Pro của Caviar

Dòng Victory được chế tác từ titan hoặc thép gia cường cấp hàng không vũ trụ cho khung máy, kết hợp với các vật liệu cao cấp như da cá sấu, da bê và da Epsom của Hermès, tạo nên vẻ ngoài sang trọng. Công nghệ phủ PVD tiên tiến được sử dụng để tăng cường độ bền và chiều sâu cho sản phẩm.

Mẫu Victory Magma nổi bật với titan đen và điểm nhấn màu cam sáng, lấy cảm hứng từ năng lượng núi lửa, phù hợp với những cá tính mạnh mẽ. Trong khi đó, Victory Onyx kết hợp titan bóng bẩy với da bê đen, mang đến phong cách tối giản và gọn gàng, lý tưởng cho những người dùng thực dụng.

Victory Polar gây ấn tượng với da cá sấu trắng và họa tiết guilloché, thể hiện sự cân bằng và tính thẩm mỹ tinh tế. Mẫu Victory Adamant sử dụng thép phủ PVD màu nâu kết hợp với da Hermès, phản ánh cá tính mạnh mẽ và bền bỉ. Cuối cùng, Victory Ultramarine với da xanh dương rực rỡ và viền titan bóng bẩy, tôn vinh tham vọng và phẩm giá.

Mỗi chiếc điện thoại được đóng gói trong một hộp trưng bày tương tác, kèm theo một đồng xu sưu tầm và chìa khóa mạ vàng 24 carat. Giá của bộ sưu tập Victory bắt đầu từ 10.060 USD (khoảng 265 triệu đồng), với mẫu Victory Ultramarine là phiên bản giá rẻ nhất. Các mẫu khác có giá lần lượt là 10.200 USD (khoảng 269 triệu đồng) cho Victory Onyx và Victory Polar, 10.490 USD (khoảng 276,7 triệu đồng) cho Victory Adamant, và 10.630 USD (khoảng 280 triệu đồng) cho Victory Magma.