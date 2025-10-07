“Độ” tản nhiệt SSD cho iPhone 17 Pro Max và cái kết

Buồng hơi giúp làm mát hiệu quả cho chip A19 Pro mạnh mẽ, kết hợp với khung nhôm nguyên khối mang lại khả năng tản nhiệt tốt hơn so với các thế hệ iPhone trước.

Hệ thống làm mát được độ riêng cho iPhone 17 Pro Max.

Theo các bài đánh giá, hệ thống làm mát của iPhone 17 Pro hoạt động hiệu quả, ngăn ngừa hiện tượng quá nhiệt và cho phép thiết bị duy trì hiệu suất tối đa lâu hơn so với các mẫu iPhone không có buồng hơi. Tuy nhiên, một người dùng trên Reddit mang tên TK-Tronix đã thử nghiệm cải thiện khả năng tản nhiệt của iPhone 17 Pro Max bằng cách lắp đặt tản nhiệt SSD M.2 ở mặt sau của thiết bị.

Kết quả cho thấy chiếc điện thoại này hoạt động tốt hơn trong các bài kiểm tra hiệu năng cao, duy trì độ ổn định trên 90% sau 20 lần thử nghiệm 3D Mark Stress Test.

Mặc dù phát hiện này cho thấy khả năng làm mát có thể được cải thiện, nhưng việc lắp đặt tản nhiệt không phải là giải pháp thực tế cho người dùng thông thường. Các bài đánh giá đã chỉ ra rằng buồng hơi của Apple đã giúp các mẫu Pro mới mát hơn so với iPhone 17 và các thế hệ trước. Người dùng iPhone 17 Pro sẽ không phải lo lắng về hiện tượng quá nhiệt, và thiết bị sẽ duy trì hiệu suất cao hơn trong thời gian dài.

Kết quả hiệu suất cải thiện rõ rệt, nhưng việc áp dụng trong thực tế là rất khó.

Bên cạnh đó, Apple cũng được cho là đang phát triển một chiếc MacBook giá rẻ với chip A18 Pro, thay vì chip dòng M thông thường. Tuy MacBook khó có thể được trang bị hệ thống làm mát chủ động như MacBook Pro, nhưng với không gian bên trong rộng rãi hơn, Apple có thể cải thiện khả năng quản lý nhiệt cho sản phẩm này.

Dẫu vậy, phát hiện của TK-Tronix cho thấy chip iPhone có thể hoạt động hiệu quả hơn trong các tác vụ nặng nếu được làm mát đúng cách, điều này mở ra nhiều khả năng cho các sản phẩm tương lai của Apple.