Huawei công bố máy tính bảng MatePad 11.5 S (2026)

Huawei vừa giới thiệu máy tính bảng MatePad 11.5 S (2026) với màn hình PaperMatte giảm độ lóa tới 50% so với thế hệ trước, hạn chế phản chiếu khi sử dụng trong môi trường nhiều ánh sáng. Màn hình này đạt độ phân giải 2.8K phù hợp cho cả học tập lẫn giải trí.

MatePad 11.5 S (2026) còn có thể trở thành một công cụ làm việc di động khi kết hợp với bàn phím Smart Magnetic Keyboard. Thiết bị hỗ trợ nhiều chế độ sử dụng khác nhau, từ gõ văn bản, thuyết trình đến xử lý công việc cơ bản. Việc tương thích với bộ ứng dụng văn phòng WPS Office PC cũng giúp người dùng soạn thảo tài liệu, làm bảng tính hay chỉnh sửa slide ngay trên tablet.

Ngoài ra, máy được tích hợp sẵn hai ứng dụng là Notes và GoPaint. Trong đó, Notes hỗ trợ các tính năng như nhận diện phương trình bằng AI hay tối ưu chữ viết tay, giúp việc ghi chép trở nên nhanh gọn hơn. Trong khi đó, GoPaint mang đến trải nghiệm vẽ đa dạng với nhiều loại cọ và hiệu ứng, cho phép người dùng phác thảo ý tưởng đến hoàn thiện hình ảnh ngay trên một thiết bị.

Bên cạnh tablet, dịp này, Huawei còn mang đến FreeBuds Pro 5 với thiết kế Star Oval công thái học, hệ thống âm học driver kép. FreeBuds Pro 5 là tai nghe đầu tiên trên thế giới được trang bị kiến trúc chống ồn chủ động kép (Dual-Engine ANC) với cơ chế xử lý độc lập các dải tần khác nhau, giúp giảm thiểu cả tiếng ồn nền lẫn âm thanh đột ngột.

Huawei MatePad 11.5 S (2026) có giá tham khảo khoảng 13,3 triệu đồng và tai nghe FreeBuds Pro 5 có giá khoảng 4,5 triệu đồng.