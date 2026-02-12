Huawei Pura X2 lộ diện với màn hình lớn hơn, chip Kirin 9030, camera 200MP

Theo nguồn tin uy tín từ Experience More trên mạng xã hội, mẫu điện thoại gập vỏ sò thế hệ tiếp theo Huawei Pura X2 sẽ có những thay đổi ngoạn mục về phần cứng so với đời đầu.

Về khả năng hiển thị, Huawei Pura X2 mang đến những nâng cấp vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm. Màn hình chính bên trong được nâng cấp lên kích thước 7.69 inch với độ phân giải WQHD+, lớn hơn đáng kể so với con số 6.3 inch cũ.

Đáng chú ý hơn cả là màn hình phụ bên ngoài đã đạt mức 5.5 inch. Đây thực sự là một bước nhảy vọt so với kích thước 3.5 inch khiêm tốn của Pura X, giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác như trả lời tin nhắn hay xem bản đồ ngay từ bên ngoài mà không cần mở máy.

Sức mạnh phần cứng của thiết bị cũng thuộc hàng "khủng" với vi xử lý Kirin 9030 mới nhất do Huawei tự phát triển. Máy cung cấp tùy chọn bộ nhớ kịch trần lên tới 20GB RAM và 1TB lưu trữ.

Hệ thống camera cũng được đầu tư mạnh mẽ với cụm 3 ống kính camera sau với cảm biến chính 200MP. Đặc biệt, Huawei đã quyết định bổ sung ống kính Tele (zoom quang) cho thiết bị này - một trang bị cao cấp vốn thường bị cắt giảm trên các dòng điện thoại gập dạng vỏ sò để tiết kiệm không gian linh kiện.

Về phần mềm, máy sẽ cài sẵn HarmonyOS 6.1. Bảng màu cũng rất đa dạng với 6 tùy chọn: Xanh dương, Đen, Xanh lá, Cam, Tím và Trắng. Dự kiến, lịch ra mắt của Pura X2 sẽ bị lùi sang tháng 4/2026, khả năng cao là để nhường "spotlight" tháng 3 cho dòng flagship dạng thanh Huawei Pura 90 series.

Theo mình thấy, Pura X2 đang cố gắng nâng cấp mọi mặt của thế hệ trước. Màn hình ngoài 5.5 inch biến nó thành một chiếc điện thoại nhỏ gọn thực thụ khi gập lại, chứ không chỉ là một món phụ kiện xem giờ. Việc bổ sung camera Tele và RAM 20GB cũng cho thấy Huawei muốn định vị đây là flagship hiệu năng cao chứ không chỉ là điện thoại thời trang.