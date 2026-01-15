Huawei Mate X7 bất ngờ xuất hiện, sắp mở bán?

Mới đây, Huawei Việt Nam đã bất ngờ cập nhật thông tin trên website của mình, giới thiệu mẫu điện thoại màn hình gập mới nhất mang tên Mate X7. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy hãng sẽ sớm ra mắt sản phẩm này tại thị trường Việt Nam.

Mate X7 xuất hiện trên website của hãng

Mate X7 là mẫu điện thoại gập mỏng đầu tiên của Huawei, đạt tiêu chuẩn nhiếp ảnh tương đương với các flagship truyền thống. Sản phẩm được trang bị camera True-to-Color thế hệ thứ hai, với độ chính xác màu sắc tăng 43%, cùng với các tính năng như máy ảnh Ultra Lighting HDR, góc siêu rộng và tele macro. Đặc biệt, Mate X7 hỗ trợ quay video Ultra Lighting HDR 17.5 EV, giúp ghi lại hình ảnh chi tiết trong mọi điều kiện ánh sáng.

Để tăng cường độ bền, nhà sản xuất này đã áp dụng cấu trúc gập Ultra-Reliable Foldable Architecture, bao gồm kính Kunlun Crystal Armor siêu bền, bản lề chính xác và cấu trúc siêu cứng ba lớp. Về hiệu năng, thiết bị được trang bị hệ thống tản nhiệt SuperCool VC + Graphene 3.550 mm² và viên pin 5.600 mAh, đảm bảo thời gian sử dụng cả ngày.

Smartphone gập của Huawei có camera chất lượng cao

Mate X7 sở hữu màn hình phụ 6.49 inch với tỷ lệ khung hình 20.4:9, trong khi màn hình chính 8 inch có tỷ lệ khung hình 8:7.3. Cả hai màn hình đều sử dụng công nghệ OLED LTPO với tần số quét biến thiên từ 1-120Hz và công nghệ làm mờ PWM tần số cao 1440Hz.

Bên trong, Mate X7 được trang bị chipset Kirin 9030 Pro cao cấp, tương tự như Mate 80 Pro và Mate 80 Pro Max mới ra mắt. SoC này có kiến trúc ARMv8 chín nhân, với lõi chính xung nhịp 2.75 GHz, 4 lõi hiệu năng cao chạy ở tốc độ 2.27 GHz và 4 lõi tiết kiệm năng lượng có xung nhịp 1.72 GHz. Máy có tùy chọn RAM 12/16GB và bộ nhớ trong lên đến 1 TB.

Huawei Mate X7 có dung lượng pin lớn

Mate X7 cũng sở hữu pin Si-C hai cell với tổng dung lượng 5.600 mAh, hỗ trợ sạc có dây 66W và sạc không dây 50W. Thiết bị sẽ chạy sẵn HarmonyOS 6 ngay khi xuất xưởng tại Trung Quốc và có khả năng kết nối vệ tinh.

Hy vọng rằng Huawei sẽ định giá Mate X7 cạnh tranh, không cao hơn so với đối thủ Galaxy Z Fold7, nhằm thu hút người dùng tốt hơn.