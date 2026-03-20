Huawei Enjoy 90 Pro Max lộ ảnh báo chí với tùy chọn màu sắc sang trọng

Huawei đang trong quá trình hoàn thiện chiếc smartphone tầm trung mới mang tên Enjoy 90 Pro Max, dự kiến sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Thông tin về sản phẩm này đã được chia sẻ khá nhiều trong thời gian qua và hiện các biến thể màu sắc của thiết bị đã được hé lộ qua hình ảnh trong teaser mới của hãng.

Sản phẩm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nhờ vào thiết kế sang trọng và bốn tùy chọn màu sắc nổi bật: Cyan, Gold, White và Black. Những màu sắc này không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn được lấy cảm hứng từ dòng Mate 80 Pro cao cấp, với mặt lưng bóng bẩy tạo cảm giác cao cấp khi cầm nắm.

Enjoy 90 Pro Max được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm người dùng gần gũi với các sản phẩm cao cấp hơn. Thiết kế của máy không chỉ thu hút bởi vẻ ngoài mà còn nhờ vào hiệu ứng ánh kim lấp lánh và lớp gradient tinh tế trên mặt lưng. Điểm nhấn của thiết kế là cụm camera tròn lớn và logo Huawei được đặt khéo léo ở phía dưới, tạo nên sự nhận diện thương hiệu rõ ràng.

Về cấu hình, Enjoy 90 Pro Max có khả năng sẽ được trang bị chip Kirin dòng 8, với dự đoán là chip Kirin 8000 hoặc Kirin 8020. Chip Kirin 8020 được cho là sử dụng kiến trúc CPU Taishan kết hợp với GPU Maliang 920C, hứa hẹn mang lại hiệu năng ổn định cho các tác vụ hàng ngày.

Đặc biệt, viên pin 8.500 mAh của máy có thể trở thành một trong những điểm mạnh nhất trong phân khúc, giúp người dùng thoải mái sử dụng trong suốt hai ngày mà không cần sạc lại.

Màn hình của Enjoy 90 Pro Max sẽ sử dụng tấm nền OLED LTPS cao cấp, kích thước 6.84 inch và hỗ trợ độ phân giải 1.5K, mang đến chất lượng hiển thị sắc nét và sống động. Máy sẽ được trang bị RAM 8GB cùng các tùy chọn bộ nhớ trong 128GB, 256GB hoặc 512GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà và không gian lưu trữ rộng rãi cho người dùng.

Hiện tại, thông tin về phiên bản Enjoy 90 Plus vẫn chưa rõ ràng, nhưng một số nguồn tin cho biết model này có thể chỉ có ba tùy chọn màu: White, Sky Blue và Starry Sky Black. Sự ra mắt của Enjoy 90 Pro Max hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trong phân khúc smartphone tầm trung, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hấp dẫn.