Huawei ra mắt Watch GT 6 Pro phiên bản viền titan mạ vàng, pin tới 21 ngày

Huawei vừa ra mắt phiên bản mới của mẫu đồng hồ thông minh Watch GT 6 Pro tại Malaysia, hợp tác cùng thương hiệu golf nổi tiếng Nhật Bản, Honma. Chiếc đồng hồ Honma x Huawei Watch GT 6 Pro có giá bán 328 USD (khoảng 8,5 triệu đồng) và được đóng gói trong một hộp quà đặc biệt, kèm theo một quả bóng golf màu vàng.

Về cơ bản, chiếc đồng hồ này tương tự như phiên bản tiêu chuẩn Watch GT 6 Pro 46mm, nhưng sự hợp tác với Honma đã mang đến những cải tiến về thiết kế. Điểm nổi bật nhất là viền titan mạ vàng bao quanh màn hình AMOLED tròn 1,47 inch, kết hợp với dây đeo thể thao màu đen có logo Honma và khóa cài mạ vàng. Mặt đồng hồ cũng được thiết kế theo phong cách Nhật Bản độc quyền, thể hiện thẩm mỹ đen và vàng đặc trưng của thương hiệu.

Ngoài ra, Huawei đã trang bị cho phiên bản này các tính năng hữu ích như trợ lý ảo AI, theo dõi khoảng cách và định hướng độ dốc sân golf, giúp người chơi xác định góc đánh và khoảng cách lý tưởng đến lỗ. Phiên bản Honma vẫn giữ nguyên bộ cảm biến và tính năng toàn diện như phiên bản GT 6 Pro tiêu chuẩn, bao gồm ECG, nhịp tim, SpO2, cảm biến nhiệt độ da, NFC, GPS và máy đo độ cao.

Đồng hồ thông minh này có thời lượng pin lên đến 21 ngày, giảm xuống còn 7 ngày nếu sử dụng chế độ màn hình luôn bật. Độ phân giải màn hình là 466 x 466 pixel và được bảo vệ bởi kính sapphire. Sự hợp tác với Honma đánh dấu lần đầu tiên Huawei cho ra mắt một chiếc đồng hồ thông minh đồng thương hiệu với một nhà sản xuất dụng cụ golf cao cấp. Giá bán của phiên bản này cao hơn khoảng 50 USD (1,3 triệu đồng) so với Watch GT 6 Pro tiêu chuẩn, nhờ vào những tính năng bổ sung hấp dẫn.