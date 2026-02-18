Band 11 Pro - “át chủ bài” mới của Huawei có giá mềm nhưng thông số ấn tượng

Theo Gizmochina, Huawei đang trong quá trình phát triển smartband mới mang tên Huawei Band 11 Pro, dự kiến sẽ được giới thiệu trong thời gian tới. Một bài viết từ WinFuture đã tiết lộ hình ảnh và thông số kỹ thuật chi tiết của sản phẩm này.

Trái ngược với những thông tin trước đó chỉ đề cập đến hai tùy chọn màu sắc là xanh lá và xanh dương, báo cáo mới nhất cho biết Band 11 Pro sẽ có thêm phiên bản màu đen, một lựa chọn an toàn và dễ phối đồ, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, đặc biệt là những ai sử dụng thiết bị này hàng ngày.

Ngoài sự đa dạng về màu sắc, Huawei cũng được cho là sẽ cung cấp hai tùy chọn chất liệu vỏ: nhôm tiêu chuẩn và hợp kim titan-nhôm cao cấp. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là một điểm cộng lớn trong phân khúc vòng đeo tay giá mềm. Thiết bị cũng được quảng bá với khả năng chống nước ở độ sâu 50 mét và đạt chứng nhận IP67, đủ an tâm cho việc bơi lội nhẹ và sử dụng hàng ngày.

Về cấu hình, Band 11 Pro sở hữu màn hình AMOLED 1.62 inch với độ phân giải 482 x 286 pixel và độ sáng tối đa lên tới 2,000 nits. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là một thông số ấn tượng trong tầm giá, giúp hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt, điều này rất quan trọng cho thiết bị đeo ngoài trời.

Với trọng lượng chỉ 14 gram (không tính dây đeo), Band 11 Pro khá nhẹ, ngay cả khi tích hợp viên pin 300mAh. Huawei cho biết thời lượng pin có thể kéo dài tới 14 ngày ở chế độ tiết kiệm năng lượng và khoảng 10 ngày với nhu cầu sử dụng thông thường. Mức pin 10 ngày là rất ấn tượng, đặc biệt khi so với nhiều smartwatch hiện nay phải sạc hàng ngày.

Ngoài phiên bản Pro, Huawei cũng có thể ra mắt Band 11 tiêu chuẩn với pin nhỏ hơn 180mAh nhưng nhiều khả năng sẽ có nhiều tính năng tương tự. Phiên bản Pro sẽ được trang bị đầy đủ GPS tích hợp, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, từ kế, cảm biến nhịp tim quang học và cảm biến ánh sáng môi trường, mở ra nhiều tính năng theo dõi sức khỏe như đếm bước chân, theo dõi nhịp tim, SpO2 và mức độ căng thẳng.

Chiếc vòng đeo tay này cũng được cho là tích hợp các bài tập thở có hướng dẫn, cho phép người dùng đọc thông báo, kiểm tra tin nhắn SMS và thậm chí trả lời cuộc gọi trực tiếp từ thiết bị. Tất cả dữ liệu sức khỏe sẽ được đồng bộ hóa với ứng dụng Huawei Health, ứng dụng trung tâm trong hệ sinh thái của Huawei.

Dự kiến, Huawei sẽ ra mắt Band 11 Pro tại Đức vào đầu tháng 3, với mức giá dao động từ 50-70 euro (khoảng 1.54 đến 2.17 triệu đồng) tùy phiên bản. Nếu mức giá này được giữ nguyên khi ra mắt tại các thị trường khác, Band 11 Pro sẽ là một lựa chọn “đáng đồng tiền” cho người dùng muốn theo dõi sức khỏe cơ bản mà không cần đầu tư vào smartwatch cao cấp.