Theo Engadget, iPhone 18e sẽ có thiết kế mặt sau độc đáo và một số nâng cấp đáng chú ý, giúp nó nổi bật hơn so với iPhone 17e hiện tại, đồng thời vẫn giữ mức giá phải chăng cho dòng sản phẩm "e".

Hình ảnh CAD mà Engadget đã xem xét cho thấy cụm camera của iPhone 18e sẽ nhô cao, gần như hình vuông với kích thước khoảng 28 × 35 × 3,8 mm. Cụm camera này sẽ tích hợp camera đơn, đèn flash LED và micro vào một khu vực thống nhất, tương tự như thiết kế trên các mẫu iPad Pro gần đây. Sự thay đổi này đánh dấu một bước tiến rõ rệt so với iPhone 17e, nơi ống kính và các linh kiện khác được bố trí riêng biệt.

Mặc dù Engadget chưa công bố hình ảnh cụ thể, nhưng nguồn tin từ chuỗi cung ứng đã tiết lộ thông tin về màu sắc của dòng iPhone 17 và iPhone 18 Pro. Các báo cáo cũng cho biết thiết kế mới này đi kèm với những cải tiến khác, trong đó pin của iPhone 18e dự kiến có dung lượng 4.430 mAh, lớn hơn khoảng 10% so với pin 4.005 mAh của iPhone 17e. Điều này cho thấy Apple đang nỗ lực hướng tới sự đồng nhất trong sản xuất giữa iPhone 18e và iPhone 18 tiêu chuẩn.

Ngoài ra, iPhone 18e có thể là mẫu điện thoại đầu tiên trong dòng sản phẩm giá rẻ sử dụng thiết kế Dynamic Island thay vì tai thỏ truyền thống. Các thông số kỹ thuật được đồn đoán bao gồm 9 GB RAM (tăng từ 8 GB trên iPhone 17e) và chip A20, giúp cải thiện hiệu suất và tiết kiệm năng lượng.

Kích thước màn hình và tần số quét vẫn chưa được xác định rõ ràng, với một số nguồn tin cho rằng màn hình OLED sẽ có kích thước 6,12 inch với tần số quét 60 Hz, trong khi những nguồn khác dự đoán kích thước sẽ tăng lên 6,3 inch.

Dự kiến, Apple sẽ ra mắt iPhone 18e vào đầu năm 2027, có thể vào tháng 2 hoặc tháng 3, cùng với iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2. Tuy nhiên, tất cả những thông tin này vẫn chưa được xác nhận chính thức và có thể thay đổi.