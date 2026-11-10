Apple muốn biến iPhone 18e thành lựa chọn hấp dẫn hơn

Theo báo cáo từ nguồn Fixed Focus Digital nổi tiếng trên Weibo, cả iPhone 18 và iPhone 18e mà Apple sắp ra mắt vào mùa xuân năm sau đều sẽ sở hữu màn hình 6,3 inch và sử dụng cùng một loại pin. Đáng chú ý, bài đăng còn đi kèm hình ảnh sơ đồ so sánh các bộ phận bên trong của hai chiếc điện thoại, với nhãn Taycan được gán cho iPhone 18, và Nevera được gán cho iPhone 18e.

iPhone 18 và 18e sẽ có rất nhiều điểm chung.

Nội dung ghi chú trên sơ đồ cho thấy cả hai mẫu iPhone 18 và 18e sẽ có dung lượng pin 4.430 mAh, tăng khoảng 21% và 11% so với các mẫu tiền nhiệm iPhone 17 và 17e. Sự gia tăng dung lượng pin ở mẫu tiêu chuẩn được cho là nhờ những thay đổi ở loa dưới và bộ phận phản hồi xúc giác. Sơ đồ cũng chỉ ra rằng iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ có hai camera sau, trong khi iPhone 18e chỉ trang bị một camera sau như các mẫu iPhone dòng e trước đó.

Màn hình 6,3 inch trên iPhone 18e đánh dấu một bước tiến lớn so với màn hình 6,1 inch trên iPhone 17e. Trước đó, người rò rỉ trên Weibo khác là Digital Chat Station cho biết iPhone 18e sẽ vẫn giữ màn hình OLED 6,12 inch với tần số quét 60 Hz, cùng camera 48 MP duy nhất ở mặt sau và khả năng nâng cấp camera trước. Nguồn tin này cũng dự đoán rằng iPhone 18 sẽ có màn hình 6,3 inch với tần số quét lên đến 120Hz và pin dung lượng lớn hơn.

Chi tiết thiết kế bên trong của iPhone 18 và 18e qua ảnh chụp X-quang.

Trong một bài đăng trước đó, Fixed Focus Digital cho rằng chip mới sẽ là nâng cấp duy nhất cho iPhone 18e, đồng thời cho biết hai mẫu máy này sẽ sử dụng chung một số quy trình sản xuất. Trang Digital Chat Station dự đoán iPhone 18e sẽ được trang bị chip A20 2nm, nâng cấp từ chip A19 3nm trên iPhone 17e. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết các mẫu iPhone tầm thấp hơn mà Apple dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2027 sẽ là sự kết hợp chip A20 với 9 GB RAM, tăng từ 8 GB của các mẫu tiền nhiệm.

Cả iPhone 18 và 18e cũng được đồn đoán sẽ sử dụng modem Apple C2, thay thế cho Snapdragon X80 trên iPhone 17 và C1X trên iPhone 17e. Dự kiến, iPhone 18e sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2027 cùng với iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air thế hệ thứ hai. Hiện tại, iPhone 17e đang được bán với giá 21,99 triệu đồng và chưa rõ liệu giá của iPhone 18e có tăng lên như các mẫu iPhone khác hay không.