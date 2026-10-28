iPhone 18e lộ cấu hình, người dùng Android lại “có chuyện để cười”

iPhone 17e đã được ra mắt đầu năm nay và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Tuy nhiên, sản phẩm này vẫn gây ra sự thất vọng khi Apple quyết định giữ nguyên màn hình 60Hz, giống như các mẫu iPhone giá rẻ trước đó.

Các thông số kỹ thuật được cho là của iPhone 18e.

Giờ đây, một thông tin rò rỉ từ chuyên gia Digital Chat Station trên Weibo tiếp tục khiến người hâm mộ của Apple cảm thấy thất vọng với iPhone 18e. Theo rò rỉ, chiếc iPhone e thế hệ tiếp theo tiếp tục quay lưng với màn hình 120Hz.

Cụ thể, iPhone 18e dự kiến sở hữu màn hình LTPS OLED 6,12 inch với tần số quét 60Hz, tương tự iPhone 17e. Nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là một điều đáng thất vọng cho người hâm mộ, bởi ngay cả những chiếc điện thoại Android giá rẻ cũng đã trang bị màn hình 90Hz hoặc 120Hz từ đầu những năm 2020. Quyết định của Apple trong việc không nâng cấp tần số quét màn hình dường như đang trở nên lỗi thời.

Ngoài ra, thông tin rò rỉ cũng cho biết iPhone 18e sẽ có camera 48 MP duy nhất ở mặt sau, mặc dù chưa rõ liệu camera này có được nâng cấp so với iPhone 17e hay không. Trong khi đó, các đối thủ như Google và Samsung đã từ lâu cung cấp thêm camera siêu rộng trên các mẫu điện thoại tầm trung, cho phép người dùng chụp ảnh và quay video với chất lượng tốt hơn.

Điện thoại tiếp tục gắn bó với camera 48 MP duy nhất ở mặt sau.

Tuy nhiên, iPhone 18e có thể nhận được một số nâng cấp đáng chú ý. Camera selfie dự kiến sẽ được nâng cấp lên mức 24 MP, tăng từ cảm biến 12 MP của phiên bản trước. Hiện vẫn chưa có thông tin về việc camera selfie này có tích hợp tính năng chụp ảnh dọc hoặc ngang như các dòng iPhone cao cấp khác hay không.

Cuối cùng, iPhone 18e được cho là sẽ trang bị chip Apple A20, hứa hẹn mang lại hiệu suất mạnh mẽ cho một chiếc điện thoại tầm trung. Khá thú vị, sản phẩm được cho là sẽ có nâng cấp về RAM, nhưng chỉ ở mức 9 GB khá kỳ lạ.

Theo Digital Chat Station, iPhone 18e dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào năm sau, mặc dù thời điểm cụ thể vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, với lịch sử ra mắt của các mẫu iPhone trước đó, việc iPhone 18e ra mắt vào quý 1/2027 là hoàn toàn khả thi.