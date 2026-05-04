Apple có thể tạo ra "cú sốc" với iPhone 18 Pro giống như MacBook Neo

Sau khi gây bất ngờ với mức giá cạnh tranh của MacBook Neo, Apple có thể đang chuẩn bị cho một chiến lược định giá thú vị cho dòng iPhone 18 Pro. Theo thông tin từ nhà phân tích Jeff Pu, Apple có thể sẽ áp dụng một chiến lược “định giá mạnh mẽ”, nhưng không theo cách mà nhiều người lo ngại.

iPhone 18 Pro có thể được giữ giá ở một vài thị trường.

Thay vì tăng giá đồng loạt, Apple có thể điều chỉnh cách định vị phân khúc Pro. Cụ thể, công ty có thể nới rộng khoảng cách giữa iPhone tiêu chuẩn và các mẫu Pro nhằm làm cho các thiết bị cao cấp trở nên độc quyền hơn, trong khi vẫn giữ giá cho các mẫu cơ bản ở mức phải chăng để duy trì doanh số.

Chiến lược này phù hợp với xu hướng gần đây của Apple, khi công ty thường gánh chịu chi phí tăng cao thay vì chuyển ngay cho người tiêu dùng, đặc biệt khi nhu cầu có thể bị ảnh hưởng. Với các thiết bị Pro, Apple có thể có nhiều dư địa hơn để tăng giá mà không làm giảm doanh số.

Sự ra mắt của MacBook Neo cho thấy Apple sẵn sàng thử nghiệm với mức giá ở cả hai đầu. Một mặt, họ cung cấp một chiếc MacBook với giá cả phải chăng để mở rộng tệp người dùng. Mặt khác, công ty có thể đang làm cho dòng iPhone Pro trở nên độc quyền hơn bằng cách nới rộng khoảng cách giá.

Thành công của MacBook Neo là cơ sở để Apple giữ giá iPhone 18 Pro.

Chiến lược kép này cho phép Apple thu hút người dùng mới với mức giá khởi điểm thấp hơn, đồng thời tối đa hóa giá trị từ những người sẵn sàng chi trả cho phần cứng cao cấp. Với việc iPhone vẫn là nguồn doanh thu lớn nhất của Apple, ngay cả những thay đổi nhỏ trong chiến lược giá cũng có thể tạo ra tác động lớn.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn là liệu iPhone 18 Pro có thực sự có giá cao hơn hay không. Một số thông tin rò rỉ cho thấy giá cả có thể duy trì ổn định ở một số thị trường để bảo vệ nhu cầu, đặc biệt tại các khu vực nhạy cảm về giá.

Kết quả là, chính sách giá cạnh tranh không nhất thiết đồng nghĩa với việc giá cả tăng vọt. Đó có thể là sự phân khúc thị trường thông minh hơn, được định giá theo khu vực cụ thể, hoặc những khoản tăng giá nhỏ giúp dòng sản phẩm Pro trở nên cao cấp hơn mà không làm người tiêu dùng e ngại.