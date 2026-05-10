Giá smartphone tăng cao, đây là những cách giúp “hồi sinh” máy cũ

Trong vòng một thập kỷ qua, tuổi thọ của điện thoại di động đã giảm đáng kể. Trước đây, một chiếc điện thoại có thể sử dụng từ 3 đến 5 năm, nhưng hiện nay, mặc dù hiệu năng của chúng tăng gấp đôi mỗi năm, người dùng thường phải thay thế máy sau 1 năm hoặc lâu hơn.

Tối ưu hóa điện thoại cũ sẽ giúp người dùng không phải lo đầu tư mua máy mới tốn kém.

Dẫu vậy, khi chi phí smartphone đang ngày càng tăng lên do thiếu hụt linh kiện, đặc biệt là chip nhớ, khiến người dùng muốn gắn bó hơn với những chiếc điện thoại cũ. Vấn đề là, điện thoại cũng trở nên ì ạch hơn theo thời gian khiến việc áp dụng các thủ thuật cải thiện hiệu suất điện thoại cũ được chú ý nhiều hơn.

Vệ sinh thường xuyên

Dù sử dụng điện thoại Android hay iPhone, việc tích tụ dữ liệu không cần thiết có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất. Hãy thường xuyên dọn dẹp ảnh, video và ứng dụng không sử dụng. Đảm bảo rằng điện thoại có đủ dung lượng lưu trữ là rất quan trọng để hoạt động trơn tru.

Nhiều điện thoại hiện nay đã tích hợp sẵn các ứng dụng dọn dẹp. Ví dụ, trên các thiết bị cài đặt ColorOS, người dùng có thể tìm kiếm ứng dụng Phone Manager để dọn dẹp bộ nhớ, tăng tốc hệ thống và quản lý ứng dụng.

Thường xuyên vệ sinh giúp điện thoại trông như mới.

Thay pin mới

Lão hóa pin là một nguyên nhân chính khiến điện thoại cũ hoạt động chậm chạp. Sau hàng trăm hoặc hàng nghìn chu kỳ sạc-xả, dung lượng tối đa của pin lithium thường giảm, dẫn đến tình trạng pin nhanh hết năng lượng và thậm chí tự động tắt nguồn trong thời tiết lạnh. Do đó, việc thay pin mới là một giải pháp “nâng cấp” tiết kiệm chi phí.

Người dùng có thể đến trung tâm dịch vụ chính thức, mua pin chất lượng cao từ bên thứ ba để tự thay thế, hoặc tìm đến cửa hàng sửa chữa. Khi pin mới được lắp đặt, hệ thống sẽ tự động gỡ bỏ “giới hạn hiệu năng” đối với CPU, giúp điện thoại hoạt động hiệu quả hơn.

Cho phép mở rộng bộ nhớ

Nếu điện thoại hỗ trợ, đặc biệt là các mẫu Android từ Trung Quốc, hãy kích hoạt chức năng mở rộng bộ nhớ trong cài đặt. Chức năng này cho phép sử dụng một phần bộ nhớ flash của điện thoại làm RAM ảo, giúp giảm áp lực lên RAM thực và cải thiện thời gian khởi động ứng dụng.

Nhiều smartphone đi kèm công cụ tạo RAM ảo.

Ngoài ra, nhiều ứng dụng tự động khởi chạy khi bật máy và chạy liên tục trong nền, tiêu tốn nhiều RAM và làm chậm điện thoại. Tùy thuộc điện thoại mà người dùng có thể vào phần quản lý ứng dụng hoặc quản lý quyền trong ứng dụng Cài đặt, sau đó tìm đến phần quản lý ứng dụng tự khởi chạy hoặc chạy nền để tắt các ứng dụng không cần thiết. Điều này sẽ giúp tăng tốc thời gian khởi động và tiết kiệm tài nguyên bộ nhớ.

Cuối cùng, một số tính năng trong hệ thống như hình nền màn hình khóa cũng có thể được tắt để cải thiện hiệu suất và tiết kiệm pin trong chế độ chờ hàng ngày.

Với việc điện thoại có bộ nhớ lớn ngày càng đắt đỏ, việc tìm lại chiếc điện thoại cũ để lưu trữ video và các trò chơi giải trí thực sự là một ý tưởng tuyệt vời.