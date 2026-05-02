Đây là cách Apple bảo vệ giá bán iPhone 18

Apple đã tận dụng hiện tượng “lạm phát chip nhớ” bằng cách giữ nguyên giá cho các sản phẩm của mình nhằm mở rộng thị phần. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là công ty miễn nhiễm với những đợt tăng giá mạnh mẽ hiện nay, và iPhone 18 có thể trở thành nạn nhân đầu tiên.

iPhone 18 dường như vẫn giữ nguyên mức RAM 8 GB như tiền nhiệm.

Theo các nguồn tin, phiên bản cơ bản của dòng iPhone 18 có thể không được trang bị RAM 12 GB như nhiều người kỳ vọng. Chi phí bộ nhớ dự kiến sẽ chiếm tới 45% tổng chi phí linh kiện (BoM) của một chiếc iPhone vào năm tới. Bài viết cũng cho biết thêm rằng chip A20 mà Apple trang bị trên iPhone 18 có thể không được trang bị công nghệ đóng gói WMCM mới, vốn cho phép kết hợp nhiều lõi CPU/GPU khác nhau.

Gần đây, một số báo cáo cho thấy Apple có thể trang bị cho phiên bản cơ bản của iPhone 18 dung lượng bộ nhớ RAM lên đến 12 GB, tăng đáng kể so với mức 8 GB của iPhone 17. Tuy nhiên, tờ Financial Times đã đưa ra một dự đoán thú vị khi cho rằng chip LPDDR5, vốn chỉ chiếm khoảng 10% tổng chi phí sản xuất của một chiếc iPhone, sẽ tăng lên 45% vào năm tới.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng đến năm 2027, chi phí RAM mà Apple chi trả có thể tăng vọt 400% so với mức đầu năm 2025. Điều này phù hợp với dự đoán của SemiAnalysis khi cho rằng giá hợp đồng RAM LPDDR5, hiện dao động quanh mức 10 USD/GB, sẽ tiếp tục tăng với tỷ lệ phần trăm hai chữ số trong năm 2027. Nếu thông tin này chính xác, chi phí LPDDR5 có thể đạt 15 USD/GB vào năm 2027.

Dự kiến, phiên bản tiêu chuẩn của iPhone 18 sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2027, cùng với iPhone 18e và có thể cả iPhone Air 2. Nếu Apple quyết định trang bị RAM 12 GB cho iPhone 18 phiên bản cơ bản, giá bán có thể lên tới 180 USD. Do đó, khả năng cao Apple sẽ chọn mức RAM 8 GB với giá khoảng 120 USD để giữ giá bán lẻ ổn định cho dòng iPhone cơ bản.