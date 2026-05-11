Liên Quân Mobile: Xác định nhà vô địch Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2026

Ngày 10/05/2026, hàng ngàn khán giả và cổ động viên yêu thích Liên Quân Mobile đã có mặt tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh - nơi diễn ra Ngày Chung kết Quốc gia: Nữ Vương Đại Chiến và Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2026 để cổ vũ cho One Star Esports, Saigon Phantom và FPT x Flash trên chặng cuối của hành trình chinh phục đỉnh cao danh vọng.

Sức nóng bất chấp địa điểm

Dù địa điểm thi đấu ở Quảng Ninh, hàng ngàn khán giả, cổ động viên vẫn có mặt từ sớm, xếp hàng dài trước giờ check-in, sẵn sàng cháy hết mình cùng các đội tuyển trong ngày thi đấu quan trọng nhất của mùa giải. Thời tiết nắng đẹp góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời, giúp khán giả có thể bung sức giải trí trước khi bước vào bầu không khí cuồng nhiệt của 2 trận Chung kết hấp dẫn: Chung kết Nữ Vương Đại Chiến và Chung kết Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2026.

Đông đảo cổ động viên xếp hàng check-in từ rất sớm.

Lần đầu tiên tại Chung kết Quốc gia Liên Quân Mobile, sân khấu thi đấu áp dụng công nghệ 3D Mapping hiện đại với quy mô lớn. Mọi công trình, bụi cỏ và dòng chảy của chiến trường trong game sẽ được tái hiện chân thực bởi nghệ thuật ánh sáng kỳ ảo, mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng cho khán giả có mặt tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, concept Bình Nguyên Vô Tận cũng được mô phỏng sống động ngay tại khuôn viên sự kiện, khiến người chơi có cảm giác như bước vào không gian của chiến trường Liên Quân Mobile ngoài đời thực.

Sân khấu Chung kết Quốc gia áp dụng công nghệ 3D Mapping hiện đại.

Quái rừng Bình Nguyên Vô Tận trà trộn với người chơi tại sự kiện.

Các hoạt động ngoài trời hấp dẫn trước giờ G.

Chung kết Nữ Vương Đại Chiến: Hủy diệt One Star Esports 3 - 0, Saigon Phantom lên ngôi vương

Đứng trước loạt trận BO5 quan trọng tại Nhà thi đấu đa năng Quảng Ninh, One Star Esports và Saigon Phantom đều cho thấy quyết tâm cao độ trong hành trình chinh phục chiếc Vương miện danh giá. Nhập cuộc tự tin và thi đấu bản lĩnh, những “bóng ma” Sài Thành nhanh chóng vươn lên mở tỷ số 1-0, giành lợi thế dẫn trước. Tiếp tục duy trì phong độ ổn định cùng khả năng phối hợp ăn ý, Saigon Phantom thành công nâng tỷ số lên 2-0, chỉ còn cách chức vô địch một ván thắng.

Bị đẩy vào thế khó, One Star Esports vẫn không từ bỏ hy vọng. Các nữ tuyển thủ “Sao đỏ” tập trung cao độ, nỗ lực tìm kiếm cơ hội rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, trước sức ép nghẹt thở của Saigon Phantom, One Star Esports không thể xoay chuyển cục diện. Chiến thắng 3-0 áp đảo, Saigon Phantom chính thức đăng quang Nữ Vương Đại Chiến 2026, trở thành đội tuyển đầu tiên nâng cao chiếc Vương miện danh giá của giải đấu.

Saigon Phantom đăng quang Nữ Vương Đại Chiến 2026.

Các hạng mục vinh danh tại Nữ Vương Đại Chiến:

- SGP Shizuka đã xuất sắc giành được danh hiệu FMVP đầu tiên sau một màn thể hiện rất nổi bật tại trận Chung Kết QOG26.

Bên cạnh chức vô địch danh giá mà Saigon Phantom đã giành được, Nữ Vương Đại Chiến còn mang đến nhiều giải thưởng phụ nhằm vinh danh những cá nhân để lại dấu ấn đặc biệt trong mùa giải. Cụ thể:

- Giải truyền cảm hứng: SGP Ngân Butter.

- Giải tiềm năng mới: SD MinhNhi.

- Giải nội dung nổi bật: 1S Mimeo.

- Giải trả lời phỏng vấn thú vị nhất: SGP Shizuka.

- Giải cá tính truyền thông: 1S Mimeo.

Chung kết Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2026: Nhà vua FPT x Flash

Nhà thi đấu đa năng Quảng Ninh bùng nổ với loạt trận BO7 siêu kinh điển giữa Saigon Phantom và FPT x Flash. Khai hỏa đại chiến, Saigon Phantom bản lĩnh giành chiến thắng mở màn. Ăn miếng trả miếng, FPT x Flash lập tức đáp trả mạnh mẽ. Khoảnh khắc tỏa sáng của Gray đã mở ra cơ hội để “tia chớp cam” hạ gục Saigon Phantom, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Đội hình Saigon Phantom tại Chung kết Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2026.

Đội hình FPT x Flash tại Chung kết Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2026.

Xứng danh kỳ phùng địch thủ, cả hai liên tục tạo nên thế giằng co căng thẳng. Sau những màn đấu trí quyết liệt, FPT x Flash thành công giành quyền kiểm soát thế trận, vươn lên dẫn trước 2 - 1. Không chút nao núng, Saigon Phantom bám đuổi quyết liệt, một lần nữa đưa trận chiến về vạch xuất phát. Tuy nhiên, ngay trong ván đấu tiếp theo, chỉ với một tình huống sai lầm, những “bóng ma” Sài Thành đã mất đi ván đấu bản lề, tạo cơ hội cho Maris và đồng đội giành lợi thế.

Trên đà thăng hoa, FPT x Flash duy trì sức ép, tấn công dồn dập khiến Saigon Phantom không thể chống đỡ. Đả bại Saigon Phantom với chiến thắng 4 - 2 mãn nhãn và đầy cảm xúc, “tia chớp cam” chính thức trở thành chủ nhân của Gươm và Khiên Danh Vọng. Nhà vua gọi tên FPT x Flash!

Nhà vua kỷ nguyên mới gọi tên FPT x Flash.

Sau đăng quang, hình ảnh Maris ôm chầm lấy người bạn thân Nailiu cũng nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng người hâm mộ. Sự xuất hiện và ủng hộ của Nailiu tại Nhà thi đấu Đa Năng tỉnh Quảng Ninh trong ngày Chung kết quan trọng đã tạo nên khoảnh khắc đầy cảm xúc sau chức vô địch ấn tượng của FPT x Flash.

Maris ôm chầm người bạn thân sau khoảnh khắc vô địch.

Với màn thể hiện ấn tượng xuyên suốt mùa giải, FPT BeTroc chính thức trở thành FMVP của Đấu Trường Danh Vọng mùa Xuân 2026. Từ một tài năng trẻ đầy tiềm năng, BeTroc từng bước khẳng định bản thân, tìm ra hướng đi phù hợp, trở thành mảnh ghép hoàn hảo của đội hình FPT x Flash. Danh hiệu FMVP dành cho người chơi xạ thủ của FPT x Flash là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực mà anh đã thể hiện trong hành trình “Kiến tạo kỷ nguyên mới” vừa qua.