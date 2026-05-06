6 điểm nhấn nổi bật nhất sẽ có trên iPhone 18 Pro

Mùa thu này, Apple sẽ mang đến một chiếc iPhone Ultra màn hình gập hoàn toàn mới cùng với cặp flagship iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Dưới đây là 6 tính năng mới được đồn đoán dành cho iPhone 18 Pro.

1. Khu vực Dynamic Island nhỏ hơn

Năm nay, khu vực Dynamic Island trên iPhone 18 Pro sẽ được thu nhỏ nhờ các thành phần Face ID được di chuyển xuống dưới màn hình. Thay đổi này sẽ cho phép phần cắt màn hình được thu lại nhỏ nhất.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Thiết kế mặt lưng hai tông màu của iPhone 17 Pro đã gây ra nhiều tranh cãi. Để giải quyết vấn đề đó, Apple có kế hoạch kết hợp màu sắc của các khu vực nhôm và kính tốt hơn để tạo ra một diện mạo liền mạch.

Các tin đồn cho thấy, Apple đang thử nghiệm nhiều màu sắc mới cho iPhone 18 Pro.

2. Chip A20 Pro

Mỗi năm, iPhone đều được trang bị một con chip hoàn toàn mới. Và chip A20 Pro dành cho iPhone 18 Pro được kỳ vọng sẽ là một bước tiến vượt bậc.

Ảnh minh họa.

A20 Pro sẽ là con chip đầu tiên của Apple được sản xuất bằng quy trình 2nm, sử dụng công nghệ đóng gói WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module).

Cả hai cải tiến này sẽ dẫn đến những cải tiến vượt trội so với A19 Pro năm ngoái. Nhờ đó, iPhone 18 Pro sẽ vượt trội về hiệu năng, hiệu quả và các tác vụ AI.

3. Camera khẩu độ thay đổi, ống kính Telephoto được cải tiến

Cải tiến camera luôn là một trong những nâng cấp quan trọng của Apple dành cho các mẫu iPhone mới.

Đối với iPhone 18 Pro, chúng ta kỳ vọng vào một camera chính có khẩu độ thay đổi, cho phép kiểm soát độ sâu trường ảnh (DoF) tốt hơn trong ảnh.

iPhone 17 Pro.

Với thiết lập mới này, người dùng có thể chọn độ sâu trường ảnh nông khi muốn tách chủ thể khỏi nền, chọn độ sâu trường ảnh trung bình khi muốn tách chủ thể nhưng vẫn đảm bảo nền có thể nhận ra hoặc chọn độ sâu trường ảnh sâu khi muốn mọi thứ trong khung hình đều sắc nét.

Apple cũng sẽ ra mắt camera Telephoto khẩu độ rộng hơn trong năm nay cùng với một số cải tiến camera khác.

4. Thời lượng pin tốt hơn

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max cung cấp dung lượng pin lớn nhất cho iPhone từ trước đến nay. Dự kiến, Apple sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu của người dùng bằng cách tăng dung lượng pin một lần nữa cho cặp iPhone 18 Pro.

Ảnh minh họa.

Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, iPhone 18 Pro Max sẽ dày và nặng hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Điều này gần như chắc chắn là để chứa được viên pin lớn hơn.

Do đó, mẫu iPhone 18 Pro nhỏ hơn cũng được kỳ vọng nâng cấp pin.

5. Điều khiển Camera 2.0

Tính năng Điều khiển Camera ra mắt lần đầu trên iPhone 16 dưới dạng một nút chuyên dụng cho camera. Nút này cung cấp nhiều cử chỉ cảm ứng để điều khiển zoom, độ phơi sáng, tông màu, v.v. Tuy nhiên, nhiều người dùng phản ánh chúng quá phức tạp và khó sử dụng.

iPhone 18 Pro sẽ có khu vực Dynamic Island nhỏ hơn.

Apple sẽ cập nhật tính năng Điều khiển Camera trên dòng iPhone 18 với một bộ tính năng được đơn giản hóa hơn. Các thành phần cảm ứng sẽ bị loại bỏ, mang lại trải nghiệm thân thiện hơn với người dùng.

6. Modem C2

Sau nhiều năm phát triển, Apple đã chính thức bắt đầu thay thế modem di động của Qualcomm bằng các giải pháp nội bộ của riêng mình. Modem C1 ra mắt trên iPhone 16e, sau đó C1X xuất hiện trên iPhone Air và giờ đây, modem C2 ​​sẽ có mặt trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Modem di động 5G của Apple đã chứng minh hiệu suất tốt, đồng thời mang lại hiệu quả và cải thiện thời lượng pin so với các tùy chọn của Qualcomm. Dự kiến, ​​modem C2 sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc của modem C1 của Apple khi ra mắt trên iPhone 18 Pro.

Ảnh minh họa.

Với tất cả các tin đồn cho tới nay, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ mang đến nhiều cải tiến mà người dùng mong muốn: hiệu năng tốt hơn, thời lượng pin lâu hơn, thiết kế được cải tiến và nâng cấp camera.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về 2 smartphone cao cấp này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.