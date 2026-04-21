Apple cắt giảm chi phí sản xuất iPhone 18, điều gì đang xảy ra?

Nhiều tin đồn cho hay, chiếc iPhone 18 tiêu chuẩn ​​sẽ ra mắt vào đầu năm sau cùng với iPhone 18e như một phần của lịch trình phát hành mới. Tuy nhiên, iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e tầm trung sẽ có nhiều điểm tương đồng vì nhiều lý do.

Hiện tại, ngành công nghệ đang trải qua một thời kỳ khó khăn. Một trong những vấn đề cấp bách nhất là chi phí bộ nhớ tăng cao khi các trung tâm dữ liệu AI mới tiếp tục mọc lên khắp nơi và nhu cầu vượt xa nguồn cung.

Điều này đã gây ra các vấn đề dẫn đến việc tăng giá một số linh kiện khác. Nhiều công ty đang tìm ra những cách thức mới để đối phó với áp lực và Apple cũng đang làm điều tương tự với iPhone 18.

Theo một báo cáo mới, "Nhà Táo" đã quyết định sử dụng một số quy trình sản xuất đơn giản hơn cho iPhone 18 tiêu chuẩn. Việc lắp ráp điện thoại có thể giống với iPhone 18e hơn là iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max, giúp giảm chi phí sản xuất.

Báo cáo không nêu rõ điều này có ý nghĩa gì đối với iPhone 18 nên các chuyên gia chỉ có thể đưa ra một số phỏng đoán.

Ví dụ, Apple có thể bỏ qua việc nâng cấp màn hình cho iPhone 18. Chiếc iPhone này có thể sử dụng cùng màn hình với iPhone 17, chắc chắn sẽ không có Dynamic Island nhỏ hơn như cặp iPhone 18 Pro.

Ngoài ra, sản phẩm cũng có thể sử dụng bộ xử lý kém mạnh mẽ hơn, tương tự như iPhone 18e. Chưa hết, chất liệu được sử dụng cho khung máy và chất lượng màn hình sẽ kém cao cấp hơn một chút.

Theo các chuyên gia, đây không phải là điều đáng lo ngại. Cho dù nhà sản xuất có cắt giảm chi phí đến đâu, người dùng cũng sẽ không nhận thấy. Apple sẽ không đánh đổi chất lượng sản phẩm chủ lực cao cấp của mình. Dù quy trình sản xuất có bị giảm sút đến mức nào, người dùng cũng khó có thể nhận ra.