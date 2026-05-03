iPhone 18 Pro Max sẽ có camera xịn hơn, dày hơn bản tiền nhiệm

iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt của Apple dự kiến ​​dày hơn iPhone 17 Pro Max do độ dày của cụm camera tăng lên. Mới đây, YouTuber Vadir Yuryev, người đứng sau kênh Max Tech đã chia sẻ các số liệu dựa trên mô hình iPhone 18 Pro Max. Yuryev cũng so sánh mô hình iPhone Ultra với iPhone 17 Pro Max.

Ảnh minh họa.

Theo Yuryev, cả cụm camera và ống kính camera của iPhone 18 Pro Max sẽ nhô ra nhiều hơn so với iPhone 17 Pro Max.

Mô hình iPhone 17 Pro Max và iPhone 18 Pro Max.

- Độ dày của iPhone 17 Pro Max (không bao gồm cụm camera): 12,92mm

- Độ dày của iPhone 18 Pro Max (không bao gồm cụm camera): 13,77mm

- Độ dày của iPhone 17 Pro Max (không bao gồm phần ốp lưng): 11,23mm

- Độ dày của iPhone 18 Pro Max (không bao gồm phần ốp lưng): 11,54mm

Apple chính thức công bố độ dày là 8,75mm cho cả iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, dựa trên kích thước thân máy không tính cụm camera. Đây cũng là lý do iPhone Air có độ dày mỏng nhất ở mức 5,64 mm.

Sự gia tăng độ dày này là do hệ thống camera được nâng cấp trên dòng iPhone 18 Pro. Thoạt nhìn, người dùng sẽ khó nhận ra sự thay đổi về độ dày và do đó sản phẩm có nhiều không gian hơn.

Mô hình iPhone Ultra, iPhone 18 Pro Max và iPhone 17 Pro Max (từ trái sang).

Ngoài ra, nguồn tin Vadir cũng so sánh các mô hình iPhone Ultra (mẫu iPhone màn hình gập của Apple) với các sản phẩm hiện có của Apple:

Dự kiến, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple ​​có khả năng chạy hai ứng dụng iPhone song song. Nhiều tin đồn cho hay, "siêu phẩm" này có thể được bán ra muộn hơn so với cặp iPhone 18 Pro.

