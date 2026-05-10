Bộ đôi camera giám sát tích hợp AI, nhìn đêm xa tới 30m

Thị trường camera giám sát tích hợp AI đang không ngừng mở rộng với sự tham gia của nhiều thương hiệu như Hikvision, Dahua Technology hay Axis Communications. Mới đây, Synology cũng vừa bổ sung thêm hai mẫu BC510 và TC510 hướng tới nhu cầu giám sát tích hợp AI cùng khả năng kết nối với hệ thống của bên thứ ba.

Bộ đôi camera giám sát mới tích hợp AI.

Trong đó, BC510 đạt chuẩn kháng bụi và nước IP66, IP67, hỗ trợ ghi hình độ phân giải 2880 x 1620 ở tốc độ 30 khung hình/giây. Camera có góc nhìn ngang 110 độ và khả năng quan sát ban đêm ở khoảng cách tối đa 30m.

Thiết bị tích hợp các tính năng AI như đếm người và phương tiện, phát hiện xâm nhập và tìm kiếm tức thì. Nhà sản xuất cho biết, dữ liệu được xử lý trực tiếp trên camera nhằm giảm tải cho máy chủ và hỗ trợ phản hồi theo thời gian thực.

BC510 có thể kết nối với hệ sinh thái của Synology hoặc tích hợp với hạ tầng NVR/VMS của bên thứ ba thông qua giao thức ONVIF. Hãng cũng cho biết thiết bị sẽ hỗ trợ nền tảng giám sát đám mây VSaaS trong thời gian tới.

Tương tự, TC510 cũng là mẫu camera đạt chuẩn IP66 và IP67, hỗ trợ ghi hình độ phân giải 2880 x 1620 ở tốc độ 30 khung hình/giây, góc nhìn ngang 110 độ và quan sát ban đêm trong phạm vi 30m.

Theo thông tin công bố, TC510 được trang bị các tính năng AI tương tự BC510, gồm đếm người và phương tiện, phát hiện xâm nhập và tìm kiếm tức thì. Các tác vụ phân tích được thực hiện trực tiếp trên thiết bị nhằm giảm băng thông truyền tải và hỗ trợ xử lý dữ liệu tại chỗ.

TC510 cũng hỗ trợ tích hợp với hệ thống giám sát của Synology và các nền tảng bên thứ ba thông qua giao thức ONVIF.