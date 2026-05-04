iPhone 18 Pro đã phá vỡ "lời nguyền" 4 năm

Kể từ khi ra mắt năm 2022 trên iPhone 14 Pro, phần khoét màn hình Dynamic Island hầu như... không thay đổi. Tin đồn về kích thước phần khoét màn hình của iPhone 18 Pro có khá nhiều phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, hình ảnh rò rỉ mới về mẫu smartphone cao cấp này đã chấm dứt cuộc tranh luận.

Theo nguồn tin đáng tin cậy - Majin Bu, một phần mặt trước của iPhone 18 Pro cho thấy phần khoét màn hình Dynamic Island đã thu nhỏ đáng kể, chiếm ít không gian hơn trước.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Các phép đo từ các mô hình cho thấy phần khoét sẽ thu nhỏ từ 20,06mm trên iPhone 17 Pro xuống còn 14,98mm trên iPhone 18 Pro. Đó là mức giảm gần 25%, theo YouTuber Vadim Yuryev.

Theo nguồn tin Ice Universe, phần Dynamic Island sẽ được thu nhỏ xuống còn 13,5mm, giảm 35%.

Trong khi các smartphone Android từ lâu đã chuyển sang sử dụng phần khoét hình tròn cho camera trước, Apple vẫn tiếp tục giữ lại phần "tai thỏ" hình viên thuốc lớn hơn nhiều. Thiết kế này gây khó chịu hơn so với các lỗ nhỏ mặc dù Apple đã cố gắng khắc phục điều đó bằng cách làm cho khu vực này có thể tương tác.

iPhone 18 Pro sẽ có khu vực Dynamic Island nhỏ hơn.

Vì cảm biến Face ID không được chuyển xuống dưới màn hình trong năm nay nên phần "tai thỏ" vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, bằng cách đặt đèn chiếu sáng của Face ID bên dưới màn hình, Apple có thể thu nhỏ kích thước tổng thể.

Ngoài phần Dynamic Island nhỏ hơn, iPhone 18 Pro dự kiến ​​có cụm camera lồi hơn và thiết kế dày hơn. Mặc dù điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng nhưng thiết kế tổng thể vẫn sẽ khá quen thuộc.

Đó là điều dễ hiểu vì Apple chỉ mới thay đổi thiết kế vào năm ngoái và còn quá sớm để mong đợi những thay đổi triệt để hơn. iPhone 18 Pro sẽ được công bố vào tháng 9 cùng với chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo.